Dans un passé gris clair, Christian Horner était lui-même pilote. Il a roulé en Formule 3000 , à l’époque la classe préparatoire à la Formule 1. En 1998, il a roulé sa dernière course. Avec seulement un point en deux ans, une chose était claire : la F1 n'était faite pas pour lui. Du moins, en tant que pilote...

Christian Horner a donc adopté une approche différente. Il a décidé de se concentrer sur la gestion d'équipe - dans la mesure où il ne l'avait pas déjà fait en F3000. C'est ainsi qu'il dirigeait Arden, sa propre équipe. Et selon ses propres mots, il n'était pas seulement un chef d'équipe, mais aussi un chasseur de sponsors, un comptable et un cuisinier. Horner dirige aujourd'hui l’écurie Red Bull Racing , l'équipe de F1 de Max Verstappen et Checo Pérez qui a déjà remporté de nombreux titres sous sa direction. Et Horner a également permis à l'équipage au stand de Red Bull Racing d’atteindre un niveau inégalé. En 2019, cette équipe a réussi à terminer l'arrêt au stand parfait en seulement 1,82 seconde - un record du monde qui n’a pas été battu à ce jour.

Et en parlant du parfait arrêt au stand... Savais-tu que nous t’offrons la chance de passer une journée complète avec l'équipe au stand Red Bull Racing lors du GP de Belgique à Spa-Francorchamps ? Participe sans plus attendre au Red Bull Pit Stop Challenge et qui sait, peut-être feras-tu partie de l'équipe Verstappen !

Christian Horner © Getty Images / Red Bull Content Pool

Toujours occupé

De la RB1 en 2005 à la RB16B de cette année, Horner les a toutes vues sortir de l'usine. « C'est ma seizième année avec Red Bull Racing et j'ai vu l'équipe grandir énormément. Je me sens donc personnellement très impliqué. » Bien entendu, il n'a plus à faire la vaisselle, il est trop occupé pour ça. « Diriger une équipe est une affaire très complexe , avec toutes les activités techniques, sportives et commerciales qui en découlent. Il y a toujours quelque chose à faire. »

La différence entre les bonnes et les moins bonnes équipes réside dans les personnes avec lesquelles vous travaillez. Christian Horner

Chef de la meute

Chaque week-end de GP, Horner se retrouve dans les stands, concentré sur ses pilotes. « La différence entre les bonnes et les moins bonnes équipes réside dans les personnes avec lesquelles vous travaillez. C'est pourquoi je m'efforce chez Red Bull Racing de sélectionner les meilleurs, avec un véritable esprit Red Bull. Il faut bien sûr s'amuser, mais aussi vouloir toujours plus et vouloir se surpasser sans cesse. Pour cela, il faut créer un environnement où tout le monde se sent bien. »

Horner dirige environ 900 personnes dans 22 départements. Et bien sûr, ils doivent tous travailler en étroite collaboration pour atteindre leur objectif ...

« La confiance et une bonne entente sont essentielles pour pouvoir gérer correctement Max et compagnie et obtenir des résultats. ‘What you see is what you get’. Ce sont des rivaux sur le circuit qui rivalisent férocement mais professionnellement. Une nouvelle saison apporte beaucoup de pression et met à rude épreuve leurs relations personnelles. Mais ils s'entendent tous bien et c'est le principal. »

Parler de tactique avec Max Verstappen © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

L'esprit d'équipe est essentiel

Lorsqu'on lui demande ce qu'il aime le plus dans son travail, Horner répond sans hésitation que c'est la collaboration avec ses coéquipiers.

« J'aime vraiment travailler avec les autres. Quand tu viens au bureau, on ne sait jamais quels défis t'attendent en équipe ce jour-là. C'est une course de mars à fin novembre où tout tourne autour du développement de la voiture et de l’ambition de tirer le meilleur parti des pilotes et de la stratégie. Et c'est notre esprit d'équipe qui rassemble tout ça à merveille . »