« Le football est simple, mais le plus difficile, c’est le football simple. » - Johan Cruijff

Les déclarations de la légende hollandaise Johan Cruijff semblaient toujours très simples, mais avaient généralement une signification plus profonde. Passer une balle n'est pas si difficile, mais choisir constamment l'option la plus simple sur le terrain est beaucoup plus difficile. Des mots très sages, Johan !

« Si une main a touché le ballon, c'était la main de Dieu. » - Diego Maradona

Le premier but en quart de finale entre l'Angleterre et l'Argentine en 1986 est venu d'une manière très spéciale. Diego Maradona a marqué en poussant le ballon avec sa main au-dessus du gardien de but sortant Peter Shilton, après quoi il s'est enfui en jubilant. À cette époque-là, il n'y avait pas de VAR pour corriger une erreur aussi grave. Après le match, l'Argentin a déclaré qu'il y avait peut-être main, mais que cela devait être la main de Dieu. Bon, on ne le saura donc jamais avec certitude ...

Diego Maradona © [unknown]

« Si vous ne croyez pas que c'est possible, vous n'avez aucune chance de gagner. » - Arsène Wenger

Le Français a remporté ses plus grands succès en tant qu'entraîneur d'Arsenal. En 2003/04, il est même devenu champion invaincu avec The Gunners. Cette déclaration restera avec nous - et probablement beaucoup d'autres personnes - pour toujours. Si vous avez confiance en une fin heureuse, tout est possible. Même devenir champion dans le championnat le plus fort du monde sans une seule défaite.

« Le football est un jeu simple. 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes et à la fin les Allemands gagnent. » - Gary Lineker

Le présentateur actuel de Match of the Day a marqué un but en demi-finale en 1990 contre l'Allemagne de l'Ouest, mais à la fin les Anglais ont été éliminés après des tirs au but. Et il n'avait clairement pas entièrement digéré cette défaite, même des années plus tard. Le résultat ? Des mots légendaires !

« Je n'ai jamais vu un sac d'argent marquer un but. » - Johan Cruijff

En Ligue des champions 2013, l'Ajax ne s'attendait pas à une mission facile avec Barcelone, l'AC Milan et le Celtic comme adversaires. L'ancien joueur Johan Cruijff a également trouvé que c'était un groupe difficile, mais il ne trouvait pas que l'équipe d'Amsterdam avait perdu d’avance. Les autres clubs étaient peut-être mieux lotis financièrement, mais personne n'a jamais vu un sac d'argent marquer un but, non ?

Johan Cruijff © Rex Features

« Plus la victoire est difficile, plus la victoire est satisfaisante. » - Pelé

Une merveilleuse déclaration de l'un des meilleurs joueurs de football de l'histoire. Pelé est devenu trois fois champion du monde avec le Brésil et pense qu'une victoire est beaucoup moins satisfaisante si c’était trop facile. Plus vous devez travailler dur pour gagner, plus la fête est grande dans le vestiaire par après.

« Courir, c’est pour les bêtes. Vous avez besoin d'un cerveau et d'un ballon pour le football. » - Louis van Gaal

Le football semble être quelque chose que vous faites principalement avec vos jambes, mais selon le Néerlandais Louis van Gaal, cela ne s'arrête pas là. Selon lui, le jeu se joue aussi avec ce qu’on a dans le cerveau. Son message : ne pas perdre la tête !

« Je suis comme le vin. Plus je vieillis, plus je me bonifie. » - Zlatan Ibrahimovic

Les déclarations d'Ibrahimovic traitent souvent du même sujet : le génie qu’il est. Le Suédois a maintenant 39 ans et toujours imbattable dans son maillot de l'AC Milan. Plus le vin rouge vieillit, plus il se bonifie : la métaphore parfaite de l'évolution de Zlatan !

« Dieu a fait un don à chacun. L'un sait écrire, l'autre danser et moi, je sais jouer au football. Et j'en tire le meilleur parti. » - Ronaldinho

Personne n'a jamais tant rayonné de plaisir avec un ballon au pied que Ronaldinho. Le légendaire Brésilien a atteint son apogée dans un maillot de Barcelone avec lequel il a remporté la Ligue des champions en 2006. Selon Ronaldinho, tout le monde a reçu un don. En tout cas, il n'y avait aucun doute sur le sien.