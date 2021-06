Fait partie de cet article Max Verstappen Pays-Bas Pierre Gasly

Pour devenir champion du monde de F1, il faut être rapide ET intelligent. Il faut obtenir les points nécessaires au bon moment et bien calculer pour garder une longueur d'avance sur la concurrence, car c'est la personne avec le plus de points à la fin de la saison qui remporte le titre mondial. Découvre ci-dessous comment ça fonctionne !

1. Comment le champion du monde est-il déterminé ?

Pour devenir champion du monde, tu dois marquer le plus de points sur toute la saison. Cela semble logique bien sûr, mais ce n’est pas du tout évident. Tu reçois des points si tu termines dans les dix premiers. Et voici comment ces points sont attribués :

Vainqueur : 25 points

Deuxième : 18 points

Troisième : 15 points

Quatrième : 12 points

Cinquième : 10 points

Sixième : 8 points

Septième : 6 points

Huitième : 4 points

Neuvième : 2 points

Dixième : 1 point

Tout est donc une question de points. Tu peux donc parfaitement devenir champion du monde sans gagner la moindre course. Même si ce serait bien sûr très exceptionnel !

2. Peut-on encore gagner des points bonus ?

Depuis 2019, il existe une autre façon d’obtenir des points : le tour le plus rapide ! Si tu réalises le meilleur chrono pour un tour pendant la course et que tu termines dans le top dix, tu reçois un point supplémentaire. Ce point peut paraître banal, mais il peut faire la différence en fin de saison.

Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

3. Donc à nombre de points égal, il peut y avoir deux champions du monde ?

Non. En théorie, il peut arriver que deux pilotes obtiennent le même nombre de points, mais il existe des règles pour éviter qu'il y ait deux champions du monde. En cas d'égalité, on vérifie d'abord qui a gagné le plus de courses : celui qui a le plus de victoires termine alors en tête. Si le nombre de victoires est également égal, le nombre de deuxièmes places est pris en compte. S’ils ont également le même nombre de secondes places, les troisièmes, quatrièmes places et ainsi de suite sont prises en compte. Un ex aequo n'est donc pas possible. Il y a toujours un seul champion du monde.

Dans l'histoire de la Formule 1, il n'est jamais arrivé que les numéros un et deux du Championnat du Monde aient le même nombre de points après une saison complète.

Pierre Gasly, 11ème sur le Grand Prix d'Australie 2019 © Getty Images/Red Bull Content Pool

4. Peut-il arriver que le titre soit décidé avec un seul point ?

C’est possible ! Il est déjà arrivé 8 fois qu’un pilote soit devenu champion du monde avec un seul point d'avance. Par exemple, en 2007, Kimi Räikkönen est devenu champion en gardant un point d'avance sur Lewis Hamilton. Un an plus tard, le même Hamilton a remporté le combat pour le titre par un point d’avance sur Felipe Massa. Et ça peut devenir encore plus fou : en 1984, la différence entre les numéros 1 et 2 était... d'un demi-point ! Cette saison-là, une course avait été arrêtée avant que 75 % de la distance n'ait été parcourue. Dans ce cas, des demi-points sont attribués.

5. Qu'est-ce que le championnat des constructeurs et comment fonctionne-t-il ?

Il y a deux championnats dans la Formule 1 : un pour les pilotes et un autre pour les équipes. Le championnat des équipes s'appelle le championnat des constructeurs. On compte les points de la même manière que pour les pilotes, mais pour le championnat des constructeurs, on prend en compte les points de tous les pilotes de l'équipe.

Exemple : en 2021 Max Verstappen et Sergio Pérez rouleront pour Red Bull Racing. Leurs points additionnés constituent le total de points de Red Bull.

Sergio Pérez © Getty Images / Red Bull Content Pool

6. Et si un pilote change d'équipe en cours de saison ?

Un pilote emporte ses propres points avec lui lorsqu'il change d'équipe, mais son ancienne équipe conserve les points remportés jusqu'au changement. Un exemple : en 2016, Max est passé de Toro Rosso à Red Bull Racing. Toro Rosso a ensuite conservé les points que Max avait accumulés dans sa voiture lors des premières courses de l'année. Mais à partir du moment où Max conduisait une voiture Red Bull Racing, il a marqué des points pour cette écurie pour le championnat des constructeurs. Pour le championnat des pilotes, peu importe l'équipe pour laquelle tu conduis, car tout s'additionne.

7. Qui sont les champions du monde en titre ?

Pour les pilotes, c'est Lewis Hamilton. Il est devenu champion du monde pour la septième fois en 2020. Cela fait de lui l'un des pilotes les plus titrés de tous les temps et il égale Michael Schumacher qui est également devenu sept fois champion du monde.

Le championnat des constructeurs en 2020 a été remporté par Mercedes, qui, grâce aux mêmes Hamilton et Valtteri Bottas, a marqué plus de points que les autres équipes.

Grand temps donc que Max renverse la vapeur et décroche le titre de champion du monde !

Sauvegarder Sauvegarder Partager