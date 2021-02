La mémoire musculaire est essentielle, la pratique rend parfait et plus tu participes à des tournois, mieux c'est. Le Luxembourgeois George Geraldo - joueur FIFA professionnel dans l' equipe Rams Esport et mieux connu sous le nom de LXBFifa - donne quelques conseils qui devraient t'aider à devenir pro gamer !

1. Maîtriser son instrument de jeu

Il est évident que tout le monde sait utiliser une manette, mais il ne s’agit pas uniquement d’actionner les touches. Il faut avoir une connaissance et une prise parfaite afin de s’habituer et développer de la « mémoire musculaire ». Et pour ça, il faut beaucoup d’entraînement, car la maîtrise ne vient pas aussi gratuitement.

Les vrais gamers jouent pendant des heures, c’est un fait. Et à travers ces heures, le maintien de la manette devient de plus en plus confortable jusqu'a ce que cela devient comme une pose normale pour la main.

La maîtrise de son instrument de jeu est essentielle © Paloma Palomino / Red Bull Content Pool

2. Connaître les systèmes du jeu

Prenons l'exemple de FIFA. Chaque année, les développeurs ramènent de nouveaux systèmes de jeu ainsi que des améliorations dans les informations que l’on peut obtenir lors d’un match.

Un bon exemple serait le système de FIFA derrière le sprint : utiliser le sprint constamment, cela consomme énormément d’énergie de tes joueurs et ça cause une réduction de contrôle du ballon. Il faut donc bien savoir ce que chaque action et système implique.

3. Maîtriser la partie technique

Afin d’atteindre un certain niveau de professionnalisme, il faut bien maîtriser les différentes techniques dans le jeu de sorte que tu puisses (sa)voir ce que tes adversaires vont faire. Que ce soit au niveau des dribles, des coups francs ou les finitions de sang-froid, cela prend un certain temps pour les maîtriser mais cela te permettra d’avancer plus vite.

Toutes ces techniques s’apprennent et s’améliorent en s’entraînant dans les modes d’entraînant du jeu - ou en se lançant dans un bon match contre un autre joueur !

Quelques exemples de techniques à apprendre à maîtriser :

En attaque : la technique du double R1 (PS4) & RB (Xbox) permet d’obtenir une poussée de balle quasiment imparable pour les défenseurs. Ou encore le combo R1 + triangle (PS4) & RB + Y (Xbox) permet d’envoyer le ballon en profondeur en direction de l’attaquant près du gardien.

En défense : La défense est l'une des parties les plus importantes dans la tactique de jeu. Il faut essayer au maximum de défendre avec ses milieux de terrain, et de garder les défenseurs centraux pour la défense proche de la surface de réparation.

What about those graphics in FIFA 21? © EA

4. S'entraîner contre le même niveau, voir supérieur

Voilà le conseil le plus important selon moi. Afin de peaufiner ses meilleurs tours, de maîtriser le jeu et de pouvoir devenir pro, il faut s'entraîner. Beaucoup. Qu'il s'agit de talent ou de l’expérience, la pratique rend parfait.

Et ce qui est peut-être encore plus important, c'est de jouer des matchs contre des joueurs de son propre niveau ou d'un niveau supérieur . Cela permet de nous donner plus au moins une idée d'où nous nous situons et de nous améliorer.

La pratique rend parfait George Geraldo, LXBFifa

6. Participer à des tournois

Jouer dans des tournois esport en ligne, que ce soit un petit ou un grand tournoi, permet d'acquerir de l'expérience ainsi que de te faire un nom parmi la communauté (e.g. FIFA).

L'un des tournois les plus importants dans la carrière d’un joueur FIFA, ce sont les Qualifiers Européens qui t'ouvrent un grand nombre de portes dans l’esport.

Tu es étudiant(e) et tu joues à Valorant ? Alors inscris-toi maintenant aux Qualifications belges du Red Bull Campus Clutch , le tournoi mondial sur Valorant pour les étudiants !

7. Prendre soin de soi-même