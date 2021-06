Voici comment devenir joueur professionnel sur CS : GO !

Et voilà, grâce aux pros tu sais tout ce qu’il faut faire pour arriver au sommet en tant que joueur professionnel sur Counter-Strike. On a demandé à Asger et Andreas de nous donner un dernier conseil. « Le conseil numéro un que je donnerais à quiconque me demande comment devenir un pro, est de toujours s’améliorer » dit Asger. « Apprends toujours de tes erreurs. Continue à te battre pour devenir pro. Un jour tu auras une chance de faire tes preuves, et tu devras la saisir. »