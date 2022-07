La STRAIGHTline de Lenzerheide, c’est une vitesse moyenne hors-norme, avec des sections à près de 65 km/h. Full Gas Step Up est l'un des secteurs phares du parcours, tout comme le Red Bull Drop of Fame, juste avant l’arrivée. Il s’agit d’un saut de 8 mètres qui amène les coureurs sur la ligne. La piste s’étend sur 2,2 km, ce qui en fait l’un des circuits les plus courts de la Coupe du monde. La plus grande difficulté sur ce tracé est de savoir tempérer son agressivité. Le dénivelé total est de 413 m avec une pente moyenne de 18 %. Lenzerheide présente également la ligne de départ la plus haute de l'année, à un peu plus de 1 700 m d'altitude.