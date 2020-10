Course à pied et jogging : 6 conseils pour se motiver !

Maintenant qu'il fait plus froid dehors et de plus en plus agréable à l'intérieur, nous sommes beaucoup moins enthousiastes à l'idée de faire du jogging dehors. Mais ne t'inquiète pas ! Car avec ces six conseils, il sera beaucoup plus facile de se motiver !

Conseil #1 : You do you !

Essayez de ne pas trop vous comparer aux autres et à ce qu'ils réalisent. La seule personne qui compte, c'est vous-même. Courez à votre propre rythme et rendez le tout aussi agréable, confortable ou difficile que vous le souhaitez. Vous n'avez vraiment pas envie de courir ? Sauter une fois ne fait pas de mal ...

Conseil #2 : La variété est essentielle

Changez régulièrement de parcours, découvrez de nouveaux endroits, parcs et sentiers, et n'oubliez surtout pas de profiter des environs et de l'air frais. Montez et descendez une colline ou courez votre parcours habituel dans la direction opposée. Parfois, il est également amusant de sortir sans GPS et sans avoir un itinéraire fixe ou une distance en tête !

Conseil #3 : Bougez au rythme de la musique

Composez à l'avance une playlist avec vos chansons préférées, motivantes et inspirantes, que vous pourrez écouter en courant. Envie d'une séance de jogging tranquille ? Alors écoutez l'un de ces podcasts amusants !

Conseil #4 : Ne vous donnez pas la possibilité de chercher des excuses

En vous levant le matin et en partant immédiatement, vous avez moins de chances d'être distrait et de trouver des excuses. Faire du sport le matin présente d'ailleurs de nombreux avantages. C'est merveilleusement calme partout, vous serez très énergique et vous éprouverez un grand sentiment de satisfaction après. De plus, tout au long de la journée, vous serez plus concentré et plus productif. Gagnant-gagnant !

Conseil #5 : Assurez-vous que vous avez un objectif à atteindre

Se mettre trop de pression pour parcourir une certaine distance peut entraîner un manque de motivation. Mais il est parfois tout aussi démotivant de n'avoir aucun objectif. Alors assurez-vous de toujours savoir où vous voulez aller - dans une semaine, un mois, une année... Les défis Strava sont un bon moyen pour vous garder sur la bonne voie et vous motiver !

Conseil #6 : Gardez en tête le sentiment du « Runner's High »

Peu de motivation ? Alors souvenez-vous de ceci : Vous vous sentirez tellement bien après ! Car lorsque nous faisons du sport, notre corps libère l'endorphine, une substance chimique qui nous permet de nous sentir mieux, d'être moins stressés et de ressentir ce que l'on appelle le « Runner's High ». Vous aurez le sentiment de pouvoir continuer pendant des heures !