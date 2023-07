Keep it Riel: 5 conseils pour courir plus vite

améliorer ta force et ta technique de course

Pour améliorer ta force et ta technique de course , l'entraînement en côte est le meilleur moyen. Bien que cela ne soit pas toujours évident en Belgique (rires), ces séances d'entraînement stimulent automatiquement ton corps à adopter la meilleure longueur de foulée et la meilleure façon d'effectuer ces foulées.

Faire cinq à six de ces accélérations, sans atteindre un sprint maximal, te permettra d'augmenter la longueur de ta foulée et d'améliorer l'efficacité de ta course , sans nécessiter un entraînement fractionné intense. Surtout au début, lorsque tu veux développer ta vitesse et repousser certaines limites, cette méthode est très bénéfique.

La course à pied ne doit pas être une corvée, mais plutôt une source de détente. C'est pourquoi il est important de la combiner avec quelque chose que tu aimes . Écoute de la musique ou un podcast, ou cours avec des partenaires d'entraînement. Veille à prendre du plaisir dans ta pratique. Parfois, j'ai vraiment hâte de courir dans les bois en silence pour changer, mais il y a certainement des jours où le fait d'écouter mon podcast m'attire davantage que la course elle-même.

