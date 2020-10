Voici comment tu peux battre les boss dans Crash Bandicoot 4 !

Ne te laisse pas tromper par le look de dessins animés aux couleurs acidulées de Crash Bandicoot 4 , car c'est un jeu pour tous les âges ! Avec le combat de boss occasionnel, bien sûr. Tes combats ne se déroulent pas comme tu le souhaites ? Checke ces conseils et tu les élimineras en un rien de temps ! Même si nous devons dire que, même avec nos astuces, certains combats de boss demanderont plusieurs tentatives ...

Alerte spoiler : on te dira bien sûr quels boss sont impliqués, donc si tu veux te faire surprendre, ne lis pas la suite !

Boss #1 : N. Gin

Phase 1 : garde ton corps centré sur le tapis roulant sur lequel tu te tiens. Utilise des attaques par rotation plutôt que des coups de pied latéraux pour balancer les ennemis dans les haut-parleurs, afin que tu puisses maintenir cette position aussi bien que possible. Tu n’es pas obligé de viser. Une fois que tu as attrapé trois ennemis, tu as 15 secondes pour effectuer une telle attaque par rotation contre la tête du robot.

NGin © NGin

Phase 2 : Ici, tu utilises la même approche, mais sur un tapis roulant légèrement plus large pendant que tu sautes par-dessus les rayons laser verts et plonges sous les rouges. Le rythme peut t’aider. Détruis à nouveau les haut-parleurs et utilise maintenant le masque Lani-Loli pour donner à cette tête de robot un coup supplémentaire.

Phase 3 : En effet, un tapis roulant encore plus large te donne l'espace dont tu as besoin entre les ennemis et les faisceaux laser. Pour le reste : voir phase 2 !

Phase 4 : Les faisceaux laser sont de retour, mais cette fois-ci, tu les évites depuis plusieurs plates-formes. Prends ton temps et vise les plates-formes avec un ennemi. Envoie-les dans les haut-parleurs jusqu'à ce que tu puisses enfin donner à N. Gin le coup de pied final avec le masque Lani-Loli.

Boss #2 : Louise

Ce monstre marin est relativement facile à vaincre, mais tu le fais de manière indirecte et tu devras sans doute te familiariser un peu. Il est important que tu te concentres bien sur ton propre rythme et celui des tours de combat flottantes de rats qui te poursuivent. Après tout, tu veux les attirer là où l'un des tentacules de Louise va frapper. Si tu le fais plusieurs fois, tu te débarrasseras des rats et de Louise. Cela peut prendre un peu plus de temps que d'attaquer ses tentacules, mais c'est plus sûr. Vers la fin, tu peux également faire frapper un tentacule par un autre, de quoi accélérer les choses.

Boss #3 : N.Brio

Ce combat n'a probablement rien de nouveau pour les joueurs de la trilogie remasterisée. Tu bats le boss en 4 phases :

Phase 1 : Évite les bouteilles roses que N. Brio te lancera et les anneaux de gaz qu'elles diffusent lorsqu'elles se brisent (les coins sont généralement les endroits les plus sûrs). Un monstre blob naît et grandit à partir de la tache de la bouteille verte. Tu balances ce monstre vers N. Brio pour bouffer une bouchée de sa barre de santé.

NBrio © NBrio

Phase 2 : Ici, N. Brio te jette deux bouteilles vertes à chaque fois, tu devras donc faire tourner deux de ces monstres blob.

Phase 3 : Plus de projectiles roses, plus de monstres blob.

Phase 4 : Enfin N. Brio boit son propre cocktail et se transforme aussi en monstre. Si tu veux survivre ici, le masque Akano est un must. Évite ses attaques et garde suffisamment de distance, surtout vers la fin. Tu l’as étourdi ? Dans ce cas, utilise le spin Dark Matter pour le pousser au-delà du bord le plus proche de l'arène. Fais-le en trois fois et tu auras gagné le combat contre le boss !

Boss #4 : Dr. Neo Cortex

Phase 1 : Esquive les missiles en te déplaçant en cercles jusqu'à ce qu'un robot s'approche de toi. Ensuite, attends qu'il soit suffisamment étourdi pour le neutraliser avec un spin.

NeoCortex © NeoCortex

Phase 2 : Dans cette phase, tu évites les rayons laser - comme dans le combat de boss avec N. Gin - jusqu'à ce que le prochain robot s'approche de toi. Tu t’y prends de la même manière.

Phase 3 : évite les missiles et les rayons laser jusqu'à ce que tu puisses bousiller le Punchbot numéro 3 !

Phase 4 : Encore des fusées, mais cette fois la plateforme disparaît peu à peu sous tes pieds. La vibration t’indique que la partie sur laquelle tu te tiens disparaîtra et que ton espace de mouvement deviendra plus petit. Ici, le masque Kapuna-Wa peut sauver l'émail de tes dents. Tu peux éviter la fusée rouge en esquivant tout simplement. C'est presque un soulagement lorsque tu peux enfin éliminer le dernier Punchbot !

Boss #5 : Dr. N. Trophy

Phase 1 : Le masque Kapuna-Wa est également un must absolu lorsque tu as les deux N. Trophy à tes trousses. Pendant que tu sautes de plateforme en plateforme et essaie d'éviter les lasers. Notre conseil : attends que le tir laser ralentisse le temps, puis passe à la plate-forme suivante !

NTrophy © NTrophy

Phase 2 : Alors que la poursuite du vaisseau spatial des N. Trophy continue, tu préfères passer au masque Ika Ika pour inverser la gravité et ainsi détruire plus facilement les ressources énergétiques. Même si tu devras encore régulièrement éviter une telle boule d'énergie bleue ...

Phase 3 : Phase 2, mais beaucoup plus difficile. Cours vers la gauche en t’éloignant de ton ennemi.

Phase 4 : Phase 3, mais avec deux N. Trophy à tes trousses jusqu'à ce que tu puisses faire tourner la source d'énergie finale et atteindre la position de victoire à l'extrême droite !

Dr. Neo Cortex – 2e partie

L’ennemi mortel force une revanche, qui est en partie similaire au premier combat. Mais crois-nous, les différences rendent le combat de ce boss beaucoup plus difficile !

Phase 1 : évite les plates-formes qui tombent et les anneaux jaunes avec lesquels les ennemis te bombardent. Au fait, tu élimines ces ennemis en sautant sur leur tête trois fois. Ensuite, fais tourner l'assistant de Cortex et tu peux passer à la phase 2.

Cortex Fight © Cortexfight2

Phase 2 : Ici, Cortex utilise le masque Lani-Loli et tu reprends ta danse offensive et évasive et bats un assistant. Ensuite, Cortex te bombarde avec un laser lourd que tu peux éviter juste comme ça au début, puis à l'envers lorsque ton ennemi utilise le masque Ika-Ika.

Phase 3 : Alors que d'autres pièces disparaissent de ton terrain de jeu, Cortex déploie Kapuna-Wa. Sprinte vers la droite, reste là sur les plates-formes restantes et porte une attention particulière aux moments où Cortex ralentit le temps. Lorsque le robot le plus à gauche apparaît, saute dessus, élimine-le, puis cours vers le coin inférieur gauche. Attends que le cycle tourne, puis sprinte vers le robot en haut à droite pour l’éliminer, puis cours vers l'assistant.