Counter-Strike est sur une lancée en ce moment. Le mois dernier, Steam a annoncé qu'il avait atteint un nouveau record d’utilisateurs simultanés, avec un pic de 24 heures ahurissant fixé à 20.313.451. Et il n’était pas surprenant de voir que le jeu le plus populaire sur la plate-forme était CS:GO de Valve, l’un des plus grands eSports FPS au monde, avec 1.024.845 joueurs simultanés - pas mal pour un jeu sorti pour la première fois en 2012.

Donc, avec des joueurs nouveaux et expérimentés qui affluent sur Steam pour s’essayer à ce jeu de tir multijoueur à couper le souffle, nous avons pensé demander à un expert de partager ses conseils sur la façon dont les nouveaux arrivants peuvent se perfectionner ​​sur CS:GO . Et qui mieux que Nemanja "huNter-" Kovač , l’un des champions de l'esport G2, dont l’action persistante s’est avérée un facteur décisif dans la réussite de l'équipe.

Alors, voici les conseils de huNter- pour aider les débutants à améliorer leurs compétences dans CS:GO.

1. Mets-y du temps

Devenir une star de l'esport ne se fait pas du jour au lendemain, et apprendre les compétences nécessaires pour faire passer vos skills CS:GO de rudimentaire à pro ou semi-professionnel nécessitera bien plus que de se lancer pour un match occasionnel.

Selon huNter-, tu retires de CS:GO ce que tu y mets : «Tout d'abord, si tu souhaites devenir un joueur pro/semi-pro, le travail est la chose la plus importante dès le départ. Jouer beaucoup de CS, faire des choses productives tous les jours, comme t’entraîner sur ton objectif, observer des équipes et des joueurs de niveau un et apprendre autant que possible de leur jeu. »

2. Connais ton rôle

De nombreux jeux de tir en ligne vont résolument pour la simplicité : élimine tes adversaires, ou fais le plus grand nombre de victimes, et tu seras vainqueur. CS:GO, cependant, doit son succès en partie à l'extraordinaire profondeur de son gameplay et à la façon dont une équipe travaille ensemble pour atteindre un objectif. Dans CS:GO, chaque joueur de l'équipe a un rôle différent, et il y en a cinq différents à remplir: entry fragger, AWPer, lurker, rifler et in-game leader.

Si cela semble accablant, ne crains rien - CS:GO est toujours extraordinairement agréable (bien que plein de suspense), et si tu veux une introduction rapide sur les principes fondamentaux du jeu, huNter- vient à ta rescousse : «Quand tu es du côté T, en attaque, ton objectif est de placer la bombe sur le site de la bombe A ou B ou d'éliminer les cinq adversaires, avant ou après que la bombe soit effectivement posée. Si tu es du côté CT, en défense, ton objectif est de défendre les deux sites et de ne pas laisser les terroristes poser la bombe. Il faut donc les éliminer avant qu'ils ne posent la bombe ou, s'ils réussissent à la poser, il faut la désamorcer. À haut niveau, le coach joue également un rôle important et est la plupart du temps au cœur de la stratégie de l'équipe. »

3. En ce qui concerne les armes, prépare-toi à fond

Les armes de CS:GO sont presque un personnage en soi, et les nouveaux joueurs découvriront très rapidement qu’il n’existe pas de solution universelle pour une carte. Et ce n'est pas seulement le problème FPS typique des fusils pour les tirs rapprochés, du tireur d'élite à distance - comme nous le dit huNter-, les joueurs devront prendre le temps de connaître leur arsenal et ce qui convient le mieux à chaque scénario.

«Tout est important», dit-il en discutant des considérations relatives à l'armement. «Tu dois juste jouer beaucoup et tu comprendras toutes les cartes, la visée et le recul, et comment chaque arme fonctionne. Donc, pour commencer, si tu veux tout comprendre le plus rapidement possible, tu dois jouer beaucoup.

« Il faut tester toutes les armes, c'est sûr, pour mieux comprendre comment ça marche : spray, one tap, jump shots. Et bien sûr, regarde les meilleurs joueurs et les meilleures équipes, analyse comment ils jouent avec toutes les armes, quand ils les achètent et ce genre de choses. Si tu as besoin de grenades pour certaines exécutions avec tes coéquipiers, tu achèteras des armes moins chères pour toutes les obtenir, si tu n'as pas assez d'argent. »

4. Veille à en avoir pour ton argent

S'il est important de connaître les armes, il est également essentiel que tu dépenses ton argent à bon escient - en veillant à ce que, surtout lorsque tu débutes – tu ne fasses pas de folies avec ton argent durement gagné pour une puissance de feu mal choisie. Alors, quelle devrait être ta stratégie d'achat ? huNter- explique : «Les M4A4 (CT) et AK47 (T) sont les armes les plus utilisées dans le jeu et il est toujours bon de les avoir. Bien sûr, puisque nous avons un AWPer dans l'équipe, nous aurons toujours au moins un AWP côté CT, voire deux parfois, et côté T nous en aurons presque toujours un. Aussi, depuis trois à quatre mois, après quelques mises à jour, beaucoup de joueurs ont joué avec la SG 553 et les AUG (armes à lunette) car c'est plus facile à utiliser.

« Si les adversaires ne sont pas bons sur le plan de l'argent et ne jouent qu'avec des armes (sans casque/kevlar), il est toujours bon de jouer avec des armes moins chères et de sortir avec plus d'argent de ces manches. »

5. Varie tes entraînements

Comme pour tout, la pratique rend parfait. Pour vraiment exceller à CS:GO et te retrouver comme autre chose que de la chair à canon, tu devras prendre le temps de t’entraîner et d'établir une routine qui fonctionne pour toi. Cela peut différer d'un joueur à l'autre, mais un programme d'entraînement varié est important si tu veux passer d'un débutant blanc-bec à un vétéran endurci.

huNter- présente son propre programme à titre d'exemple : «Notre équipe s'entraîne cinq à six fois par semaine, selon le calendrier des matchs et tournois officiels. En général, nous nous entraînons environ huit heures par jour. Tout d'abord, nous faisons de la théorie pendant une ou deux heures sur les cartes que nous pratiquons pendant la journée, nous discutons et créons le plan que nous voulons utiliser ce jour-là, nous définissons ce que nous voulons faire, puis nous avons quatre ou cinq cartes de pratique contre d'autres équipes pour tester tout ça.

«La façon dont je m’entraîne peut différer, parfois je joue beaucoup de CS (match à mort, pugs ...) pour progresser mécaniquement, et parfois je regarde des démos, je vais seul sur un serveur, et je trouve de bons endroits pour mes positions, ça dépend de ce dont j'ai besoin. La formation mécanique et stratégique est indissociable pour s'améliorer sur CS. »

6. Lorsque tu es prêt, passe aux serveurs payants

Lorsque tu débutes sur CS:GO, l’idée de payer pour se faire massacrer n’est probablement pas trop attrayante. Cependant, les serveurs payants/par abonnement comme FACEIT existent pour une raison - offrant aux joueurs plus sérieux la possibilité de rivaliser avec un standard différent. huNter- décompose le rôle de ces services, et pourquoi ils sont une étape nécessaire pour ceux qui espèrent passer du débutant au pro :

«L'avantage de FACEIT par rapport au matchmaking est avant tout la qualité des serveurs, 128 ticks sur Faceit contre 64 ticks en MM [Matchmaking]. J'ai une bien meilleure sensation sur 128 ticks, le jeu est plus fluide. De plus, les joueurs sont meilleurs sur FACEIT, ce sont surtout des joueurs réguliers qui jouent en compétition. Le matchmaking a plus de débutants, je pense que nous avons tous commencé avec le matchmaking bien sûr. Mais lorsque tu comprends mieux le jeu et que tu te sens prêt à rivaliser avec des adversaires plus forts, FACEIT est plus sérieux. »

Connais tes cartees © Valve

7. Avoir les principes fondamentaux en place

Parfois, le meilleur conseil est de revenir à l'essentiel. Lorsque tu débutes, il est important de te rappeler les ingrédients simples qui peuvent transformer la chair à canon en une machine gagnante impitoyable : travail acharné, bonne configuration et travail d’équipe. huNter- décrit les principes fondamentaux :

«Tout d'abord, tu dois avoir de bonnes conditions (PC et moniteur de pointe, périphériques avancés : clavier, souris, casque) si tu veux donner le meilleur de toi-même. Deuxièmement, tu dois avoir la volonté et le désir de réussir, essayer tous les jours, jouer beaucoup, apprendre le plus possible des autres équipes et des autres joueurs. Pour finir, tu dois trouver une équipe et travailler avec elle au fil du temps. »

8. N'abandonne jamais

Il est compréhensible que les débutants aient des doutes lors de leurs premiers matchs. Tu ne cesses de te faire tuer en quelques secondes sans faire de victimes toi-même, et l'écart de compétences semble impossible à combler. Il y a une raison, cependant, que CS:GO est le phénomène qu'il est - les récompenses l'emportent largement sur la frustration initiale, avec un jeu incroyablement profond, hautement qualifié et, surtout, incroyablement agréable.

Pour ceux qui ont du mal au début, huNter- a quelques mots d'encouragement: «Si tu es prêt à travailler dur et que tu veux vraiment réussir, sois simplement patient. Le travail et la volonté sont les choses les plus importantes dans CS:GO. Si tu es prêt, n'abandonne pas, peut-être qu'un jour nous jouerons ensemble ou les uns contre les autres lors de grands événements.