Cyberpunk 2077 : les personnalisations les plus cool !

1. CYBER NINJA

Pour créer le Cyber Ninja , vous devez investir dans les attributs réflexes et cool . Il se concentre sur la furtivité, les assassinats silencieux, le lancer de couteaux et l’empoisonnement d'ennemis. Si un ennemi doit être éliminé d'une manière plus, disons, directe, utilisez une épée silencieuse mais mortelle, une machette ou tout autre objet tranchant. Pour accroître votre "invisibilité", il peut être judicieux d'investir dans le protocole Breach pour pirater les caméras et les tourelles automatiques. Le Cyber Ninja plus agressif peut se rendre chez le Charcudoc pour s'équiper de cyberware, par exemple des lames Mantis, et accroître ses forces. La solution idéale pour passer à travers plusieurs adversaires en un clin d'oeil et avec une efficacité (littéralement) mortelle !