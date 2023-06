5 conseils pour atteindre 100 kilomètres ou plus à vélo

« Une course de 100 kilomètres ou plus commence par une bonne préparation à la maison. Il faut prévoir suffisamment de nourriture et de boissons, car sur une telle distance, l'homme au marteau peut se cacher à chaque coin de rue (rires). Pour rester en forme, il faut environ 60 grammes d'hydrates de carbone par heure. Cela peut même être plus. En effet, sans se réapprovisionner, le corps n'aura jamais assez d'hydrates de carbone pour supporter une course de 100 kilomètres ou plus. Et par temps chaud, il est préférable de boire 1 bidon par heure. Cela représente environ un demi-litre. »