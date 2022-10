Ines remporte l'ultime dance battle au KVS à Bruxelles

16 des meilleurs danseurs de rue de notre pays ont donné le meilleur d'eux-mêmes au KVS de Bruxelles, qui affichait complet, lors de la finale belge de Red Bull Dance Your Style. Un contre un, chacun dans son style et sur des musiques les plus surprenantes. De Beyonce à Michael Jackson. Avec un twist, car à chaque fois le public choisissait qui gagnait la bataille. Au final, c'est Ines Dumbi de Waterloo qui s'est imposée après une finale très excitante contre Kanessa de Bruxelles. Notre gagnant rejoindra Joffrey Anane - le gagnant de l'année dernière - lors de la finale mondiale de Red Bull Dance Your Style à Johannesburg, en Afrique du Sud, en décembre.

Incroyable. Je n'arrive vraiment pas à croire que j'ai gagné. Kanessa était si bonne ! C'était une bataille très difficile cependant, round après round. J'ai fait mon cardio toute la soirée (rires). C'était vraiment amusant. Tous ces bons danseurs ! Et maintenant avec Joffrey en Afrique du Sud pour la finale mondiale... J'ai hâte ! Ines Dumbi

Red Bull Dance Your Style Belgium 2022 © Stefaan Temmerman

Passionnant jusqu'à la bataille finale

Il s'agissait de la quatrième édition belge de Red Bull Dance Your Style. Avec des danceurs connus mais aussi bon nombre de nouveaux visages. Avec une fois de plus une salle complète qui a pu jouer le rôle de juges. Ubisoft avait déjà fait chauffer les participants sur son stand avec Just Dance 2022, l'ambiance ne manquait donc pas.

16 danseurs, un contre un. Dans leur propre style: hip hop contre waacking, krump contre popping. Des chansons qui ont été chantées par l'ensemble du public. Le public qui a choisi qui passerait au tour suivant. Ils le faisaient en levant en l'air une carte rouge ou bleue.

Red Bull Dance Your Style Belgium 2022 © Annika Wallis Red Bull Dance Your Style Belgium 2022 © Stefaan Temmerman

La première demi-finale opposait l'ancienne championne Delanotche à Kanessa, puis Anke Clinck à Ines. Avec Kanessa et Ines votées en finale par le public. Trois rounds. Afro house et fusion contre hip-hop. Dire que les deux danseurs étaient de force égale est un euphémisme... Et à la fin, il y avait plus de cartes bleues que de cartes rouges dans le public : Ines a gagné !

Finale mondiale

En tant que gagnante, Ines accompagnera Joffrey Anane - le gagnant de l'année dernière - en Afrique du Sud. Là-bas, la finale mondiale de Red Bull Dance Your Style se poursuivra. Nos danseurs belges y affronteront les gagnants de tous les autres pays selon les mêmes règles. Le but ? Le titre mondial et la gloire éternelle, bien sûr !

Red Bull Dance Your Style Belgium 2022 © Stefaan Temmerman Red Bull Dance Your Style Belgium 2022 © Annika Wallis