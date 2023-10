Cléry remporte l'ultime battle de danse dans La Madeleine.

Hier, 16 des plus talentueux danseurs de rue de notre pays ont électrisé La Madeleine à Bruxelles lors de la finale belge du Red Bull Dance Your Style. En face à face, chacun exprimant sa propre créativité sur les tubes les plus emblématiques, du hip-hop au krump, de la vogue à la house. Avec une petite touche d'originalité, car à chaque étape, le public avait son mot à dire en utilisant un bracelet interactif, soit l'équipe rouge, soit l'équipe bleue, pour décider qui avançait au tour suivant. Finalement, c'est Cléry Khedhir, un Bruxellois de 25 ans, qui a conquis les cœurs du public à l'issue d'une finale palpitante contre la lauréate de l'année précédente, Inès Dumbi. Notre champion représentera la Belgique lors de la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style qui se tiendra à Francfort, en Allemagne, en novembre.

