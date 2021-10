De Puta Madre : les débuts du hip-hop en Belgique

Le hip-hop est aujourd'hui le genre musical dominant dans le monde entier – mais peu savent comment le son a fait son chemin jusqu'en Belgique. La semaine dernière, Mixtapesfinest a sorti une cassette USB exclusive avec le meilleur matériel exclusif de De Puta Madre, l'un des premiers groupes hip-hop les plus influents de Belgique, fondé à Schaerbeek en 1990 par Smimooz, Sozy One, Rayer et Grazzhoppa . Nous avons parlé avec ce dernier des débuts de la culture hip-hop en Belgique et du succès de De Puta Madre. Parce que leur album 'Une Balle Dans La Tête' de 1995 – le tout premier album underground belge à sortir à compte d’auteur – connut un succès fulgurant.

Le hip-hop est aujourd'hui le genre musical dominant dans le monde entier – mais peu savent comment le son a fait son chemin jusqu'en Belgique. La semaine dernière, Mixtapesfinest a sorti une cassette USB exclusive avec le meilleur matériel exclusif de De Puta Madre, l'un des premiers groupes hip-hop les plus influents de Belgique, fondé à Schaerbeek en 1990 par Smimooz, Sozy One, Rayer et Grazzhoppa . Nous avons parlé avec ce dernier des débuts de la culture hip-hop en Belgique et du succès de De Puta Madre. Parce que leur album 'Une Balle Dans La Tête' de 1995 – le tout premier album underground belge à sortir à compte d’auteur – connut un succès fulgurant.

« J'ai commencé à acheter des disques vers 1984. C'était vraiment le tout début, on pouvait à peine parler d'une scène à l'époque. Ce sont en fait principalement des écoles de danse et des breakers qui ont expérimenté le son pour la première fois en Belgique. À cette époque, on était obligé de voyager en dehors de sa ville pour rester à jour. J'ai grandi à Bruges, donc je suis souvent allé à Bruxelles, Anvers, Gand - et plus tard à Londres, Paris, Amsterdam et Rotterdam. C'est là qu’on entendait les nouveaux disques. »

« J'ai commencé à acheter des disques vers 1984. C'était vraiment le tout début, on pouvait à peine parler d'une scène à l'époque. Ce sont en fait principalement des écoles de danse et des breakers qui ont expérimenté le son pour la première fois en Belgique. À cette époque, on était obligé de voyager en dehors de sa ville pour rester à jour. J'ai grandi à Bruges, donc je suis souvent allé à Bruxelles, Anvers, Gand - et plus tard à Londres, Paris, Amsterdam et Rotterdam. C'est là qu’on entendait les nouveaux disques. »

« J'ai commencé à acheter des disques vers 1984. C'était vraiment le tout début, on pouvait à peine parler d'une scène à l'époque. Ce sont en fait principalement des écoles de danse et des breakers qui ont expérimenté le son pour la première fois en Belgique. À cette époque, on était obligé de voyager en dehors de sa ville pour rester à jour. J'ai grandi à Bruges, donc je suis souvent allé à Bruxelles, Anvers, Gand - et plus tard à Londres, Paris, Amsterdam et Rotterdam. C'est là qu’on entendait les nouveaux disques. »