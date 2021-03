Tout ce que nous savons jusqu’ici sur Diablo II: Resurrected

Faudra patienter encore un peu pour Diablo IV, mais heureusement, nous pouvons déjà nous réchauffer un peu par le feu de l'enfer dans Diablo II: Resurrected , le remake du meilleur Diablo à ce jour – du moins, tel est notre humble avis. Le jeu est prévu pour cette année. Voici ce que nous en savons jusqu'à présent !

Quoi, quand et comment

Si tout se passe comme prévu, Diablo II: Resurrected sortira cette année . Il y aura des versions pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Switch . Quiconque achète le jeu pour PS4 et passe ultérieurement à la PS5 peut simplement emporter sa progression dans le jeu. Pratique, non ?

À propos, Diablo II: Resurrected (et non Diablo III) est le jeu avec lequel Diablo IV - dont la sortie est bien sûr encore beaucoup plus éloignée dans le futur - renouera en termes de ton. Et pas sans importance : tu peux également jouer au jeu hors ligne !

À la fois fidèle à l'original et innovant

Diablo II: Resurrected est un remasterisé 1 sur 1 de l'original de 2000. Tous les dialogues, personnages, systèmes de jeu, objets et statistiques contenus dans l'original figureront également dans le remake. Ce qui est nouveau, c'est que le jeu avec un nouveau moteur graphique ne fonctionne plus en 2D, mais en 3D dans des résolutions allant jusqu'à 4K. En outre, il existe également une prise en charge du son surround Dolby 7.1 et 27 minutes de cinématiques spectaculaires ont été réalisées en recommençant à zéro. Contrairement à l'original, Resurrected fonctionne également sur le nouveau Battle.net - la plate-forme en ligne de Blizzard.

Retour à la version old-school

Envie d’une virée nostalgique ? Ou tu n’étais pas encore né en 2000 et t’aimerais savoir à quoi ressemblait le jeu à l'époque ? Dans ce cas, tu peux passer au look 2D à l'ancienne en appuyant sur le bouton "Legacy" . Les fabricants veulent ainsi ouvrir le jeu à ceux qui l'ont joué dans le passé et aux nouvelles générations de joueurs.

Diablo II: Resurrected © Blizzard Entertainment

Pas (plus) clément

Il n'y a pas si longtemps, lorsque Blizzard a fait quelque chose de similaire avec Warcraft III: Reforged, les critiques fusaient de toutes parts. Certains ajustements ne seraient pas bons, des parties manquaient et le ton du jeu aurait été réduit à une version moins dure à certains moments. Heureusement, les fabricants nous assurent qu' il n'y a pas de ton plus clément avec Diablo II: Resurrected. Au contraire !

Un pack plaisir

Impossible de citer Diablo II sans parler également de l'inséparable extension Lord of Destruction . En effet, Diablo II: Resurrection est un pack plaisir infernal incluant l’original et cette extension. Coop et PvP ? Check et re-check ! Avec exactement les mêmes options et systèmes que dans l'original.

Suffisamment de nouveautés