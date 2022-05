Les pneus : ils sont un sujet brûlant à chaque Grand Prix de Formule 1 et pas seulement depuis que Pirelli est devenu le fournisseur exclusif en 2011. Avec le début de la saison 2022 de Formule 1, beaucoup de choses vont changer en ce qui concerne les pneus : les pneus des voitures de Formule 1 seront nettement plus grands (pneus de 18 pouces par rapport aux anciens pneus de 13 pouces). Ce sera donc un ajustement pour le champion du monde de F1 Max Verstappen et le reste des pilotes.

Voici tout ce que tu dois savoir sur les pneus de Formule 1 !

01 Pneus secs

Les pneus secs, mieux connus sous le nom de slicks, se caractérisent par leur profil plat. Les pneus sont exempts de blocs ou de rainures. Un total de cinq composés slick et trois couleurs sont proposés pour chaque course. P Zero White (composé dur), P Zero Yellow (composé moyen) et P Zero Red (composé souple).

Un code numérique est attribué à chaque composé. Les pneus sont numérotés de C1 à C5, C1 étant le composé le plus dur et C5 le plus tendre. Le "C" signifie "Compound", c'est-à-dire mélange, composé ou connexion.

En fonction de l'asphalte, du nombre de virages et de la vitesse maximale sur les lignes droites, les différentes formations conviennent à un grand nombre de circuits de course. Cela permet aux équipes d'utiliser un large éventail de stratégies.

02 Pneus pluie et pneus intermédiaires

Les pneus pour routes mouillées ou humides ont une bande de roulement gaufrée, contrairement aux slicks. On distingue deux types de pneus, les vrais pneus pluie (bleu) et les pneus intermédiaires (vert).

Les premiers sont facilement reconnaissables aux rainures profondes et prononcées de la bande de roulement, qui canalisent efficacement l'eau et permettent d'atteindre des vitesses de pointe même en cas de forte pluie. Grâce à leur profil plus bas, ils sont également utilisés sur l'asphalte humide ou lorsqu'il s'arrête lentement de pleuvoir.

Cependant, au sein d'une équipe, les pilotes ne sont pas obligés de choisir les mêmes pneus. Par exemple, pendant la course, un pilote d'une équipe pourrait utiliser le composé le plus souple et le composé moyen et son coéquipier le composé moyen et le composé plus dur. Théoriquement, les trois composés peuvent être utilisés dans une course.

Et quelle est la signification de ces nouvelles règles ? Eh bien, plus de place pour les décisions stratégiques et les duels passionnants. C'est exactement ce que nous voulons en Formule 1 !