Qui t’empêchera de décrocher la victoire cette année ? Sous la devise ‘un homme averti en vaut deux’, voici quelques-uns des méchant(e)s virtuel(e)s les plus dangereux/ses du monde du jeu !

1. El Presidente dans Far Cry 6

El Presidente dans Far Cry 6 © Ubisoft

Peu de séries de jeux proposent un jeu psycho et sociopathe aussi crédible que Far Cry, un jeu plein de maniaques qui suivent toujours leur propre logique et leurs motivations pathologiquement perturbées. Et cela promet ne pas être autrement dans Far Cry 6. Tu essaies de libérer une nation insulaire des Caraïbes de la main de fer d'Antón "El Presidente" Castillo, avide de pouvoir et égocentrique, et du fils qu'il prépare à lui succéder en diffusant de la fake news.

2. Court of Owls dans Gotham Knights

Court of Owls dans Gotham Knights © WB Games Montréal

Bien que M. Freeze ait également été confirmé comme l'un des méchants qui promettent de rendre la vie difficile dans Gotham Knights, ce serait surtout la sinistre organisation Court of Owls dont il faut se méfier. Pour ceux qui n'ont pas encore terminé les bandes dessinées ou qui ont raté l'excellente série télévisée "Gotham" : l'argent, le pouvoir et surtout l'anonymat font de Court of Owls un ennemi insaisissable et extrêmement dangereux. À propos, ils kidnapperaient également des enfants de cirque pour les entraîner à devenir des tueurs impitoyables.

3. The Banished dans Halo Infinite

The Banished dans Halo Infinite © 343 Industries

Les bannis vengeurs étaient autrefois un peu trop souvent utilisés comme chair à canon par le Covenant tout aussi extraterrestre. Ils se sont rebellés, se sont recyclés comme mercenaires et pirates et ont vraiment accueilli chaque race dans leurs rangs. Même des humains. Mais cela ne change rien au fait que ‘The Banished’ - dirigés par le chef de la guerre brutal Escharum - visent justement l'humanité dans Halo Infinite. Bref, un War Chief opposé à un Master Chief.

4. Julianna Blake dans Deathloop

Julianna Blake dans Deathloop © Arkane Studios

Dans Deathloop, il y a plus de personnages qui rendent ta vie misérable, mais Julianna Blake frappe tout - littéralement. Elle est la seule autre personne à connaître la boucle temporelle quotidienne récurrente dans laquelle tu es coincé. Étant donné qu'il est déjà assez difficile d’accomplir ta mission, tu te passerais bien d’un saboteur aussi actif. Et surtout quand on sait que Julianna n'est pas contrôlée par l'ordinateur, mais par un autre joueur fort.

5. Thor dans God of War: Ragnarok

Thor dans God of War © Sony Interactive Entertainment

Après avoir éliminé quasi tous les dieux grecs dans une vie antérieure (et un climat plus chaud) dans le rôle de Kratos, tu t’apprêtes à bousiller l’équipe de la mythologie nordique dans ce reboot de God of War (2018). L'une de tes victimes était un certain Baldur, le demi-frère de Thor. Il y a donc de fortes chances que cette année tu puisses couper la tête à «l'homme au marteau». C'est peut-être une bonne chose que nous devions attendre encore un peu le prochain film des Avengers ...

6. Des zombies dans Dying Light & Back 4 Blood

Des zombies dans Dying Light 2 © Techland

C’est vraiment génial quand quelqu'un te veut pour ton cerveau et non seulement pour ton look, n’est-ce pas ? À moins que ce «quelqu'un» ne fasse partie du club des morts-vivants. Il y a cinq ans, on avait des jeux de zombies à la pelle, mais en 2021, nous privilégions la qualité à la quantité avec, entre autres, les zombies de Back 4 Blood, les épouvantables (non, ils ne veulent pas qu’on les appelle zombies) de Resident Evil Village et – espérons-le – les mangeurs de cerveaux classiques dans le très prometteur Dying Light 2.

7. Ton frère/pote/père dans chaque jeu de course en écran partagé

Affronter un joueur anonyme quelque part sur un champ de bataille en ligne ou sur un circuit de course est désagréable, mais c'est toujours mieux que de perdre contre la personne à côté de toi sur le canapé. Et c'est pourquoi les courses en écran partagé ou le mode versus des jeux de combat ne sont pas le meilleur choix si tu veux garder la paix à la maison. D'un autre côté, il n'y a pas de meilleur moyen de prouver qui est le patron ...

8. Le monde entier dans CoD: Warzone, Fortnite, Apex Legends…