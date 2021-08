Esteban Muth : « Piloter en DTM est un rêve qui devient réalité ! »

Des moteurs turbo rugissants dans de magnifiques voitures sur un circuit emblématique. C'est ce que nous attend ce week-end lors de la course DTM sur le circuit de Zolder . Car en effet, la caravane du DTM s'arrête chez nous cette année ! Les meilleurs pilotes du monde, dont Alex Albon (Scuderia AlphaTauri) et Liam Lawson (Red Bull) , s'affronteront pour la victoire. Et avec des vitesses de pointe de plus de 300 km/h, cela promet d'être un spectacle !

Pour la première fois depuis 2017, un Belge sera au départ d'une course de DTM cette année : Esteban Muth . À peine âgé de 19 ans, il est déjà une étoile montante dans le monde du sport automobile. Samedi, il pilotera son deuxième DTM de la saison. Et nous l'avons retrouvé pour une interview !

Comment es-tu entré dans le monde du sport automobile ?

« Mon père était copilote dans le rallye. J'ai donc grandi dans ce monde. J'ai commencé ma propre carrière il y a quelques années, lorsque j'ai participé au championnat de Belgique de karting. Après cela, j'ai également participé aux championnats européens et mondiaux avec l'équipe de Dino Chiesa. Puis en 2018, j'ai finalement franchi le pas vers les « single seaters ». Et voilà ! »

C'est ta première fois en DTM. C'est excitant, non ?

« Incroyablement excitant ! De toute façon, chaque première fois dans une discipline est une nouvelle aventure, mais le DTM est vraiment un rêve d'enfant pour moi que je peux réaliser. Et puis, je suis le premier pilote belge en DTM depuis 2017. Quel honneur ! »

Peux-tu expliquer le concept de DTM en tes propres termes ?

« DTM signifie « Deutsche Tourenwagen Masters ». C'est une compétition dans laquelle tu conduises seul en tant que pilote et c'est aussi le championnat le plus rapide du monde. Avec les moteurs turbo, par exemple, nous pouvons facilement atteindre des vitesses supérieures à 300 km/h ! »

« Tout comme la Formule 1 ou le WRC, il y a un championnat du monde de DTM chaque année. Il y a neuf arrêts au total, dont la plupart sont en Allemagne d'ailleurs, car le DTM est à l'origine une compétition allemande. Et l'une de ces étapes est la Belgique cette année. »

Liam Lawson et Esteban Muth © Esteban Muth

Comment évalues-tu tes chances sur le circuit de Zolder ?

« Je ne sais vraiment pas comment ce sera à Zolder. Il est difficile de faire une estimation, d'autant que les conditions météorologiques sont très changeantes. Ce que je sais, c'est que ce ne sera pas facile. Zolder est un circuit emblématique pour une raison. Ce sera difficile pour les freins et les pneus de ma voiture, mais nous avons fait une bonne course au Lausitzring et nous avons montré que la voiture a du potentiel. »

Qui admires-tu le plus ?

« J'admire beaucoup mon mentor, André Lotterer. Il est lui-même un pilote germano-belge et l'un des meilleurs que je connaisse. En DTM, je suis un grand fan de René Rast. Il a déjà été champion du monde trois fois, même l'année dernière. C'est un pilote vraiment incroyable ! »

Comment te prépares-tu pour une course ?

« Je fais du sport tous les jours, sauf le dimanche. En plus de m'entraîner pour les courses, je pratique les arts martiaux et j'ai un coach personnel qui m'aide à atteindre le meilleur niveau mentalement et physiquement. Juste avant la course, je fais toujours une pause pour pouvoir me concentrer pleinement sur le défi à venir. »

Quel est ton plus grand objectif pour cette saison et pour l'avenir ?

« Cette saison, j'aimerais bien sûr obtenir le plus de podiums possible. Quant à l'avenir, je souhaite vraiment faire carrière en tant que pilote professionnel et remporter un championnat, en DTM ou dans une autre discipline. »