Je pars étudier et je prends avec moi...

Que tu commences tes études, que tu sois déjà en deuxième année de master, que tu vives en kot ou que tu séjournes toujours à l'hôtel Mama... Ayant ces dix outils indispensables, tu seras tout prêt pour la nouvelle année académique !

1. Une surabondance de clés USB

Qu'il s'agisse de partager des vidéos ou des films avec des amis ou de sauvegarder des documents : Les clés USB, on n'en a jamais trop. D'ailleurs, elles osent souvent se perdre après quelques semaines. N'hésite donc pas à acheter plusieurs clés USB à la fois et assure-toi que tu en as toujours une à portée de main !

2. Un abonnement à une salle de sport

Pas de meilleure façon pour déstresser que de bien transpirer au gymnase quelques fois par semaine ! Pas de budget pour un abonnement mensuel ? Vérifie alors si ton campus propose des abonnements ou des cours de sport. C'est toujours beaucoup moins chers et tu peux aussi y aller avec ta bulle. Savais-tu d'ailleurs qu'une séance de sport améliore ta concentration ? Gagnant-gagnant !

3. Un chargeur supplémentaire ou une batterie externe

Rien n'est plus ennuyeux qu'une batterie morte si tu as encore quelques heures de cours à suivre. Veille donc à toujours avoir un chargeur à portée de main ou investis dans une batterie externe. Mais bien sûr, cette dernière doit aussi être chargée !

4. Un kot ou un(e) ami(e) qui habite en kot

Tu ne peux plus prendre le bus ou le train pour rentrer chez toi après ta fête de bulle ? Et tes parents préfèrent être laissés tranquilles tard le soir ? Si c'est le cas, pourquoi ne pas aller habiter en kot ? Les étudiants en kot pourront sans doute confirmer qu'on ne se sent comme un véritable étudiant qu'à partir le moment où l'on habite en kot. Tu préfères ne pas habiter en kot toi-même ? Alors réserve-toi un endroit pour dormir chez un ami !

5. Un agenda

Si tu penses pouvoir retenir toutes les dates limites à venir pour les devoirs, les articles et les travaux de groupe, détrompe-toi. Un agenda (papier ou digital) deviendra sans doute ton meilleur ami.

6. Des surligneurs

Pour les étudiants qui aiment faire des résumés, les surligneurs sont un must absolu. Ils sont utiles pour structurer tes cours et ils rendent aussi un peu plus agréable la lecture.

CONSEIL : Selon plusieurs chercheurs, la couleur jaune aurait une influence positive sur la concentration et la mémoire !

Au fait, savais-tu qu'il existe un surligneur numérique ? Tout ce que tu auras marqué, sera mis dans un document numérique !

7. Un ordinateur portable bien (!) fonctionnant

Bien que certains étudiants préfèrent tout écrire dans un cahier, la plupart préfèrent un ordinateur portable. Et de préférence, un qui est aussi compact que possible afin que tu puisses l'emporter avec toi où que tu vas. Ainsi, tu auras toujours tes notes, présentations powerpoint et autres documents à portée de main, où que tu sois.

CONSEIL : Investis dans un disque dur externe afin que tes documents et photos ne soient pas perdus si ton ordinateur portable tomberait en panne.

8. Un vélo

Prendre le bus ou le tram chaque fois que tu dois te déplacer de ta kot à la gare, au campus et retour, cela va te coûter assez cher. Voilà pourquoi un vélo (ou une trottinette ?) sera très utile pour te déplacer dans ta ville étudiante. Et n'oublie pas non plus d'acheter une serrure solide !

9. Des bouchons d'oreilles

Un peu trop de buzz dans la bibliothèque pour que tu puisses te concentrer ? Ou bien tes voisins de kot font un peu trop de bruit ? Dans ces cas-là, les bouchons d'oreilles peuvent te sauver la vie !

10. Un copain d'étude

Étudier à deux est toujours plus amusant que seul. Cherche donc un ami avec qui tu peux étudier ensemble afin de vous motiver mutuellement.