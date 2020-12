Le blocus en période de fêtes : six conseils en or !

Le blocus et les jours fériés . Cela doit être la pire combinaison de tous les temps. Heureusement, nous avons quelques conseils pour t'aider à en tirer le meilleur parti et à survivre au blocus, même pendant la plus belle - hum ... ou pas - période de l'année. C'est parti !

1. Fais un planning (strict)

Fais un planning pour chaque jour de la période de fêtes. Serré, mais réaliste . Et le plus important est que tu puisses prendre aussi en compte des moments de temps libre. Bien sûr, tu ne dois pas étudier à Noël et le jour de l'an ... Mais le lendemain, tu ferais mieux d'étudier quand même quelques chapitres. N'oublie d'ailleurs pas de prévoir aussi un peu de temps pour te préparer ou pour aller faire quelques courses, par exemple !

2. Ne pas culpabiliser

Tu as sans doute déjà connu cette situation : tu essaies de profiter d’un peu de temps libre après une longue journée d'étude, mais tu ne te sens pas du tout à l'aise. Tu crois avoir faim ? Pas après ce troisième morceau de gâteau de Noël... La fatigue ? Pas après cette canette de Red Bull... Tu peux vite être envahi par ce sentiment de culpabilité parce que tu te dis qu'il vaut mieux étudier, plus et encore, plutôt que de faire une pause. Notre conseil : Débarrasse-toi de ce sentiment et des mauvaises pensées ! Car la détente est au moins aussi importante que l'étude . Pour autant que tu sois en phase avec ton planning, cf. notre point 1 ...

3. Essaie de ne pas manger trop gras

Le meilleur de Noël ? C'est sans aucun doute l'abondance des bûches, des snacks au four, des chips et autres friandises. Il est cependant important de ne pas se remplir (tout le temps) de nourriture malsaine. De cette façon, ton cerveau et ton corps restent dans les meilleures conditions possible pour réussir ces examens !

Si tu ne peux pas résister à la tentation, va te promener ou faire un peu d’exercice le lendemain pour rester en forme. À la recherche de motivation ? Alors voici quelques conseils !

4. Cède à l'ambiance de Noël

Il n’y a pas de mal à se faire du bien ! N'essaie donc pas d'échapper à l' ambiance de Noël , et laisse-toi envahir par la magie des fêtes pendant les pauses ou après l'étude. Regarder Home Alone pour la dix millième fois ? Évidemment !

5. Élimine toute distraction

On se laisse distraire encore encore plus vite que d'habitude en période de fêtes. Alors, essaie de t'isoler le plus possible de l'ambiance de Noël pendant que tu étudies . Mets-toi dans ta chambre plutôt qu'à côté du sapin de Noël et mets un casque anti-bruit quand les chants de Noël rendent la tentation un peu trop forte. Et ce smartphone ? ? Il est préférable de le mettre aussi de côté pendant l’étude si tu veux rester concentré !

6. Récompense-toi de temps en temps

C'est de loin le conseil le plus important que nous puissions te donner : après l’effort, le réconfort. Et il n'y a pas de meilleure façon de se récompenser pour tout ce travail dur et de se motiver à continuer que ... avec des cadeaux de Noël ! Fais-toi plaisir ou - mieux encore - confie ce rôle à tes amis ou à ta famille.