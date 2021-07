F1 2021 est sorti le 16 juillet, le dernier jeu de course de Codemasters où tu peux à nouveau foncer sur les circuits avec tes pilotes de Formule 1 préférés. Et maintenant, tu peux non seulement travailler avec de grands noms comme Max Verstappen et Lewis Hamilton, mais aussi avec un nouveau venu : Aiden Jackson . Jackson est le personnage principal fictif de Braking Point, le tout nouveau mode histoire de F1 2021. Découvre ci-dessous ce à quoi tu peux t’attendre !

Alerte spoiler : ne lis pas la suite si tu ne veux rien savoir du prologue et des deux premiers chapitres de Braking Point !

Tu ne tarderas pas à passer à la cour des grands

Aiden Jackson est un jeune pilote britannique qui pilote dans la classe inférieure de Formule 2 au départ de Braking Point. Tu peux décider toi-même pour quelle écurie Jackson monte dans sa voiture, mais il s'agit au début d'une équipe plus petite comme Alpha Tauri ou Haas. Aussi génial que cela puisse être, tu ne pourras donc pas choisir de devenir immédiatement le deuxième homme derrière Max Verstappen.

Dans le prologue, tu prends le départ à Abu Dhabi lors de la dernière course de Formule 2 de l'année. Ta mission ? Gagner la course - bien sûr - et remporter ainsi le championnat. En récompense, tu auras la chance de passer à la cour des grands : la Formule 1.

F1 2021 Braking Point © Codemasters

Une bonne part de drame

Après la course d’Abu Dhabi, tu passes directement à la saison suivante. Tu rencontreras le Néerlandais Casper Akkerman , l'autre pilote de ton équipe. C'est un coureur expérimenté et calme, mais il sait aussi que sa carrière ne durera pas éternellement.

Aiden Jackson conduisait encore un tricycle quand Akkerman était au top de sa carrière. Il admire vraiment son coéquipier néerlandais, mais veut en même temps montrer qu'il n'est pas inférieur à Akkerman. La confrontation entre le jeune pilote qui veut faire ses preuves et le coéquipier expérimenté qui veut rester pertinent fournit suffisamment de feux d'artifice et de drame (très divertissant) dans les deux premiers chapitres de l'histoire !

F1 2021 Braking Point persconferentie © Codemasters

La compétition avant l'amitié

En tant que jeune pilote issu de la Formule 2, Aiden Jackson a au début beaucoup de mal à s'adapter au monde de la Formule 1, et Devon Butler ne lui facilite pas la tâche. Au contraire. Il était déjà un connard dans F1 2019 lorsqu'on lui a confié le rôle de rival pour introduire la Formule 2 dans la série de jeux. Dans F1 2021, Butler joue également dans la cour des grands, tout comme Jackson.

Dans Braking Point, Jackson et Butler sont souvent comparés : les deux pilotes ont été promus de la Formule 2 en peu de temps et sont considérés comme de grands talents émergents. Mais les deux ne se font pas trop de compliments. Par exemple, tu lances une pique à Butler lors de ta première conférence de presse et Butler te prodigue des conseils non sollicités (et très mauvais) après un incident au chapitre 2.

Ta maman et ton team-manager sont ton plus grand soutien

En plus d'Akkerman et de Butler, la mère de Jackson et Brian Doyle jouent également un rôle dans l'histoire. Ta maman t’appelle souvent et essaie toujours de te soutenir, même si les choses vont mal. Doyle est le manager de ton écurie. Il est un grand fan de ce sport et soutient Jackson depuis l'époque de la Formule 2.

F1 2021 Braking Point Brian Doyle © Codemasters

Chaque choix a une conséquence

Au début, tu ne devras pas te soucier des voitures qui explosent et du drame intense. Ce que tu dois garder à l'esprit, c'est que les choix que tu fais ont toujours des conséquences, surtout au fur et à mesure que tu avances dans l'histoire.

La première heure de Braking point se termine en Chine, où Jackson, Akkerman et Butler s'affrontent. Curieux de savoir comment cela - et le reste de l'histoire - se termine ? Alors joue au jeu sans plus attendre !