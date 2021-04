! Bien sûr, le jeu nous proposera à nouveau toutes les écuries, tous les circuits et les règles modifiées de la nouvelle saison de F1 - combinés dans une expérience de course authentique qui ravira à la fois les fans inconditionnels et les joueurs occasionnels. Mais que savons-nous encore du jeu jusqu'à présent ? Tu le liras ci-dessous !

Le jour J approche ! Le nouveau jeu F1 sortira le 16 juillet ! Bien sûr, le jeu nous proposera à nouveau toutes les écuries, tous les circuits et les règles modifiées de la nouvelle saison de F1 - combinés dans une expérience de course authentique qui ravira à la fois les fans inconditionnels et les joueurs occasionnels. Mais que savons-nous encore du jeu jusqu'à présent ? Tu le liras ci-dessous !

Codemasters, le développeur et ancien éditeur du jeu, est un maître des jeux de course. Lorsque la société a été rachetée par EA l'année dernière, certains joueurs de F1 étaient pris d’une légère crise de panique, mais à tort. C'est toujours la même équipe de génie aux manettes de cette édition 2021 de F1.

Le jeu sera lancé le 16 juillet et sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC via Steam. Apparemment, F1 2021 ne sera pas le premier jeu de la série à sortir sur Nintendo Switch.

Le mode carrière en constante amélioration a été sérieusement concurrencé par le mode My Team l'année dernière. Les deux options sont de retour dans l'édition 2021, mais le mode carrière a été mis à jour afin que tu puisses désormais en faire l'expérience à deux joueurs. Vous pouvez le faire en coopération – en vous relayant – mais aussi dans une rivalité compétitive à long terme avec votre «meilleur» ami de F1. Et puisque chaque joueur a un contrôle total sur les aides à la conduite, vous pouvez même vous affronter si vous avez des niveaux différents.

Bonne nouvelle pour les joueurs qui souhaitent faire correspondre leurs performances à la vraie saison de F1 ! En mode carrière, tu as la possibilité de te lancer à tout moment de la saison, avec les positions actuelles des pilotes et des constructeurs du vrai championnat du monde.

Non, ce n'est pas une erreur de frappe, même si ce mode histoire te confrontera sans aucun doute à ton « breaking point » à plusieurs reprises. Attends-toi à un voyage épique d’un débutant en Formule 2 à une star mondiale au sommet de la F1. Une immersion dans tout ce qui fait vibrer ce sport aussi bien sur le circuit qu’en coulisses : rivalité, émotions, dévouement et talent. Et pour les fans, il y a également le retour de Devon Butler, descendu en flammes, dont nous avons fait la connaissance dans l’édition F1 2019.

Dans des circonstances normales, Codemasters enverrait une équipe pour explorer chaque nouveau circuit avant de le reprendre jusque dans les moindres détails dans le jeu. Mais un certain virus a contrecarré ces plans. Néanmoins, le développeur a réussi à te donner l’impression d’être réellement sur place pour les circuits de Portimao, d’Imola et de Jeddah. Tu peux les télécharger après la sortie du jeu, le tout gratuitement !

