Ces 5 erreurs que font les débutants sur les jeux F1

Un problème récurrent des néophytes est la mauvaise approche des virages. Beaucoup inversent la façon de faire, en freinant extrêmement tard, ce qui réduit la vitesse à laquelle ils passent le virage en question. L’idée est de suivre l’expression anglophone “slow in, fast out”, et donc de freiner tôt avant le virage, afin de le prendre avec souplesse et une bonne répartition du poids, puis en sortir dans des conditions optimales pour reprendre un maximum de vitesse et une bonne trajectoire. Retiens une chose : le plus important est ta vitesse à la sortie du virage, et non celle à l’entrée de ce dernier. Pour affiner un peu plus la façon dont tu prends tes virages, et entrer un peu plus dans le détail, il est important pour toi d’incorporer la notion de trail braking à ta conduite.