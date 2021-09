Felix Baumgartner vient en Belgique pour l'International Sanicole Airshow !

Le 14 octobre 2012 à Roswell aux États-Unis, Baumgartner s'est élevé dans un ballon à hélium d'une hauteur de 230 mètres à une altitude de 39 kilomètres . Là - dans la stratosphère - il a ouvert la cabine et a sauté en bas. Sa chute libre a duré 4 minutes et 19 secondes et il a atteint la vitesse record de 1 357 km/h . Il a même franchi le mur du son. Mais les images en disent tellement plus que les mots, bien sûr...