Felix et Arthur sont prêts à entrer dans l'histoire du hockey (à nouveau)

01 Êtes-vous prêts ?

Felix : « Nous sommes prêts ! Nous nous sommes bien préparés, même si cela n'a certainement pas été simple pendant les mois d'hiver. En raison de problèmes logistiques liés au froid, nous nous sommes entraînés en Argentine et en Espagne. En Espagne, d'ailleurs, nous avons même joué contre nos concurrents directs dans la poule. Et oui ! Japon, Corée et Allemagne - nous les avons tous battus. Nous sommes donc sur la bonne voie (rires)... »

Arthur : « Nous avons en effet vécu des semaines de préparation amusantes. Je pense que maintenant nous sommes tous impatients de partir ! »

Felix Denayer & Arthur Van Doren © Wilhelm Westergren

J'espère que nous pourrons rendre nos amis et notre famille fiers ! Felix Denayer

02

Arthur : « Pendant les fêtes, on passe le plus de temps possible avec sa famille et ses proches. Bientôt, nous serons loin de la maison pendant un mois, alors ces jours ont été particulièrement spéciaux. Nos batteries sont maintenant complètement rechargées pour partir en Inde ! »

Felix : « J'ai essayé de passer le plus de temps possible avec ma femme et mes filles. J'espère que nous pourrons les rendre fières ! »

03 Quels ont été vos plus grands défis de ce tournoi ?

Felix : « Le fait que les championnats du monde se déroulent en janvier est un très grand défi. En plus, pour moi personnellement, c'est aussi un défi de dormir suffisamment avec deux jeunes enfants (rires). Mais je me sens maintenant en pleine forme pour performer au plus haut niveau. »

Arthur : « Ce qui est bien, c'est que nous connaissons déjà les tenants et les aboutissants des championnats du monde. Nous connaissons également les environs, le lieu et l'hôtel. Ça fait du bien. Et, bien sûr, nous nous tiendrons à notre préparation afin de pouvoir atteindre notre meilleure forme à la fin du tournoi. »

Felix Denayer & Arthur Van Doren © Wilhelm Westergren

Nous sommes prêts à défendre notre titre ! Arthur Van Doren

04 Est-ce que la défense d'un titre apporte plus de pression que sa conquête ?

Arthur : « Nous voyageons en Inde avec beaucoup d'ambition, mais aussi de réalisme. Il y a beaucoup d'équipes qui ont fait de grands progrès récemment et qui ont aussi une chance de remporter ce championnat. Mais nous sommes totalement prêts à défendre notre titre ! »

Felix : « Aucune équipe belge dans notre discipline n'avait jamais remporté les championnats du monde auparavant. Et deux victoires consécutives seraient l'histoire du hockey ! Nous avons besoin de ce genre de défis en tant que groupe pour rester performants. »

05 Quels pays seront vos principaux concurrents ?

Felix : « Le sommet du monde de hockey devient de plus en plus large. Je pense que les favoris avec nous sont l'Australie, les Pays-Bas et l'Allemagne. L'Argentine et l'Angleterre sont les outsiders. Et l'Inde sera certainement un adversaire de taille aussi. Nous nous attendons à ce que ces stades soient complètement remplis. J'espère que nous les affronterons en finale. Ce serait de la folie ! »

06 Quelle est votre stratégie en Inde ?

Arthur : « Il faut construire un tournoi match par match. On ne peut pas gagner le tournoi en pensant dès le début à la finale. »

Op naar het WK in India! © Wilhelm Westergren

07 Quel est votre rôle au sein de l'équipe ?

Felix : « Nous avons tous deux de nombreuses années d'expérience sur et en dehors du terrain. Nous savons comment nous préparer au mieux à un tel tournoi et comment gérer la pression. Nous essayons toujours de mettre tout le monde dans le bon état d'esprit afin que nous puissions jouer en équipe avec beaucoup de confiance. »

08 Quel est votre objectif ultime ?

Felix : « L'or bien sûr ! Nous avons prouvé que nous pouvions le faire avec ce groupe. Je rêve de gagner les championnats du monde et de revenir en Belgique le 31 janvier, la veille de mon anniversaire, et de recevoir un 'Happy Birthday To You' énorme sur la Grand Place de Bruxelles ! »

Felix Denayer & Arthur Van Doren © Wilhelm Westergren