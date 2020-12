Dans FIFA 21 , tu peux expérimenter à l'infini la composition de ton équipe . Mais quelle équipe choisir pour avoir les meilleures chances de victoire ? Hakim El-Kaddouri, mieux connu en ligne sous le nom de MrDoorey , entraîne des joueurs FIFA professionnels et moins professionnels pour atteindre le sommet. Il a répertorié ses favoris pour toi pour 100K , 300K et 1 million !

Astuce : Dans cet article, nous partons toujours d’une formation 4231(2) , l'une des formations les plus performantes de FIFA 21 . Souvent, les joueurs sont également dans une position de départ différente, mais dès le début du match, tu peux utiliser les touches fléchées pour accéder immédiatement à une autre position et occupation du terrain.

1. La meilleure équipe FIFA 21 pour un budget de 100K

FIFA 21: 100K starter team © Mr Doorey

Défense

Le mot-clé dans la défense : VITESSE. C'est la caractéristique que possèdent tous les joueurs en position défensive. Renan Lodi est l'un des meilleurs ailiers de la Liga et a un lien parfait avec Eder Militao qui est également l'un des 5 meilleurs défenseurs centraux de la Liga. Chaque année, il y a plusieurs joueurs que tout le monde a dans son équipe, et Klostermann en est un. Il est à peu près le défenseur central de départ par défaut sur FIFA 21. Son prix bas et son pays facile à associer en font l'un des joueurs les plus choisis. Mukiele est quant à lui le lien parfait avec Klostermann.

Milieu de terrain

Llorente et Valverde forment ensemble la meilleure partie défensive du milieu de terrain. En raison de leur vitesse élevée, ces joueurs valent largement leur prix. Avec une ombre sur Valverde, il n'y a vraiment personne qui puisse dépasser l'Uruguayen. Llorente est un joueur un peu plus polyvalent et sait aussi se débrouiller plus haut sur le terrain.

Pour la partie offensive du milieu de terrain, Sane - Dembele - Gnabry forment un trio solide. La vitesse ultime de Gnabry et Sane signifie que les arrières latéraux de l'adversaire auront du mal à les arrêter. Et avec ses statistiques de dribble élevées et ses mouvements 5*, Dembele est le joueur idéal à mettre au centre.

Attaque

Felix est l'homme que tu dois mettre dans l’attaque. Lui aussi a des skillmoves 5* qui lui permettent de tourner et de tirer à toute vitesse !

2. La meilleure équipe FIFA 21 pour un budget de 300K

FIFA 21 : équipe de départ 300K © Mr Doorey

Défense

Le côté gauche reste le même qu'avec le budget 100K, mais avec le budget supplémentaire, nous pouvons ajuster le côté droit de la défense. Ake est un bon défenseur de la Premier League en termes de rapport qualité-prix. Et il a un lien parfait avec Ederson.

Wan-Bissaka est l’arrière droit idéal pour démarrer dans FIFA. Il excelle en vitesse et en statistiques défensives, ce qui vaut bien son prix de moins de 10.000 pièces !

Milieu de terrain

Valverde reste au milieu de terrain, mais Llorente doit céder la place à Sissoko. Il est fort, rapide et très défensif. Que vouloir de plus ?

Nos joueurs allemands doivent faire place à plus de joueurs de la Premier League. Adama Traore sur la droite est probablement la carte FIFA la plus typique. La vitesse, la puissance et son habileté à tirer des ballons bas font de lui un joueur très fort sur les flancs. De l’autre côté, Zaha entre en jeu, le joueur qui combine vitesse et dribble. Et Dembele ? Il reste central.

Attaque

Martial est à son mieux comme avant-centre. C'est un joueur légèrement plus rigide que Felix, mais ce qui le rend tellement meilleur, ce sont ses statistiques de finition et ses niveaux de puissance. Un buteur né, ce Martial !

3. La meilleure équipe FIFA 21 pour un budget d’1 million

FIFA 21 : équipe de départ d’1 million © Mr Doorey

Défense

Mendy et Varane alias le meilleur super lien de FIFA 21. Mendy est le meilleur arrière gauche de la FIFA. Et Varane ? Il démontre depuis plusieurs années qu'il est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. EA l'a également noté, et Varane est maintenant l'un des meilleurs défenseurs centraux de FIFA 21. Et Joe Gomez - ou «le Virgil Van Dijk bon marché» - en combinaison avec Wan-Bissaka, cité plus haut, constitue une ligne arrière très solide.

Milieu de terrain

Valverde et Sissoko sont deux joueurs qui peuvent très bien se débrouiller défensivement. Les vrais ajustements se situent dans la partie offensive du milieu de terrain.

Zaha doit céder la place à Son, un vrai buteur avec un haut niveau de finition et une jambe faible qui obtient toujours 5*. Il réussit presque tous ses tirs cadrés. On préfère le placer sur l’aile gauche, mais c'est personnel !

Attaque