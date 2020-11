Voici les 6 formations les plus fortes de FIFA 21 !

Dans FIFA 21 , tu peux complètement changer la composition de ton équipe en appuyant sur un seul bouton. Et cela peut être très utile si tu risques de perdre le match contre ton adversaire ... Pourtant, mieux vaut prévenir que guérir en optant pour un line-up ultra-solide dès le départ.

Hakim El-Kaddouri , mieux connu en ligne sous le nom de MrDoorey , entraîne des joueurs FIFA professionnels et moins professionnels pour les aider à atteindre le sommet. Il te donne les six formations les plus fortes ci-dessous !

4231 | La formation pour tous

FIFA 21 : Formation 4231 © MrDoorey

Cette formation est sans aucun doute la plus polyvalente du jeu, ce qui en fait la plus populaire parmi les pros et les joueurs occasionnels. La force de la formation 4231 réside dans le milieu de terrain. Les deux milieux de terrain défensifs assurent la stabilité, alors que les quatre joueurs offensifs créent la variété d'options nécessaire à l'avant. En combinaison avec les bonnes tactiques et les bonnes instructions pour les joueurs, cette formation te permet de décrocher la victoire en un rien de temps.

Les avantages et les inconvénients du 4231 en un coup d'œil :

+ - Axe défensif fort Un seul attaquant, ce qui t’isole parfois De nombreux attaquants Les lignes de passe sont prévisibles en raison de la répartition des attaquants Bon pour garder le ballon

442 | Un équilibre sain

FIFA 21: Formatie 442 © Mr Doorey

La formation 442 est la configuration la plus équilibrée. Quatre défenseurs, quatre milieux de terrain et deux attaquants assurent un bel équilibre sur chaque partie du terrain. Le fait que tu n’aies que deux milieux de terrain centraux - avec lesquels il ne faut pas trop s’écarter vers les flancs - est compensé par la présence de deux attaquants. Avec les skills nécessaires et quelques une-deux rapides, ils élimineront facilement la défense.

Les avantages et les inconvénients du 442 en un coup d'œil :

+ - Deux attaquants Peu de milieux défensifs Configuration équilibrée La distance entre les attaquants et les milieux de terrain peut devenir trop grande Bon pour mettre de la pression

4222 | L’attaque est la meilleure défense

FIFA 21 : Formation 4222 © MrDoorey

Avec quatre défenseurs, nous avons déjà une bonne base, mais nous aimerions aussi avoir deux autres milieux défensifs. = et pour cela le 4222 est parfait. Avec deux milieux offensifs et deux attaquants, il s'agit d'une formation offensive puissante qui offre en même temps une stabilité défensive.

Les avantages et les inconvénients du 4222 en un coup d'œil:

+ - Structure défensive solide Manque de milieu offensif central Beaucoup d’options offensives Options de contre pour l'adversaire Jeu de flanc possible

41212(2) | Le juste milieu

FIFA 21 : Formation 41212(2) © MrDoorey

Avec le 41212, tous les joueurs sont au milieu, ce qui rend cette configuration très forte. Avec des passes offensives rapides, tu peux briser toute la défense de ton adversaire. Le gros inconvénient de cette formation est que tu n’as personne sur les flancs, donc tout doit passer et passera par le milieu.

Les avantages et les inconvénients du 41212 (2) en un coup d'œil :

+ - Beaucoup de joueurs dans un espace court (passes courtes) Ton adversaire a la voie libre sur les flancs Jeu offensif Nécessite des joueurs agiles avec de bons dribbles et passes La défense est bonne

532 | La formation axée sur le contre

FIFA 21 : Formation 532 © MrDoorey

Fais-nous confiance, avoir cinq défenseurs dans ta formation peut être vraiment utile. Avec le 532, tu as à la fois des certitudes offensives et défensives. En raison de l'abondance de joueurs au milieu du terrain, il y a souvent de l’espace sur les flancs. Si tu utilises ensuite bien les deux défenseurs de flanc, ils peuvent profiter au maximum de cet espace libre. En défendant, tu peux fermer le jeu de manière très compacte, puis jouer le contre. Ce line-up assez inhabituel te permet souvent de surprendre ton adversaire, et cela peut jouer à ton avantage.

Les avantages et les inconvénients du 532 en un coup d'œil :

+ - Défense fermée Les deux avants de pointe sont les seuls attaquants Deux avants de pointe Les flancs se trouvent immédiatement face à tes défenseurs Des défenseurs qui montent

352 | Tout ou rien

FIFA 21 : Formation 352 © MrDoorey

La configuration 352 est très similaire au 532, mais se concentre davantage sur la force offensive plutôt que sur un mur défensif. Cette formation est principalement utilisée lorsque tu es encore mené à la marque à la 75e minute. De plus, c'est aussi la formation de départ idéale pour les joueurs qui peuvent défendre manuellement. Tu peux utiliser le 352 pour écraser ton adversaire l’espace d’un instant, puis revenir en arrière.

Les avantages et les inconvénients du 352 en un coup d'œil:

+ - Beaucoup d’options offensive Défensivement risqué Attaque sur les flancs Une ligne de joueurs sur le flanc, pas de double ligne (ailiers offensifs et ailiers défensifs) Milieu de terrain occupé