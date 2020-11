FIFA 21 : 6 clubs à manager en mode carrière

Il est vieux, mais il est encore là, et il peut toujours être aussi marrant. Lui, c'est le mode carrière de la franchise de FIFA . Mais on ne va pas se mentir : il faut trouver le bon club à gérer pour ne pas mourir d'ennui et jeter l'éponge dès la première intersaison. On a donc pensé à vous, et voici une liste de clubs qui n'attendent plus que votre poigne de fer sur FIFA 21 .