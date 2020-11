1. Virgil Van Dijk, Liverpool, 90

2. Sergio Ramos, Real Madrid, 89

Tout le monde n'aime pas Sergio Ramos . Loin s'en faut. Mais Sergio , lui, s'en fout. Et même s'il n'est plus tout jeune, il reste le deuxième meilleur défenseur de FIFA 21 à plus de 34 ans. Mieux encore : il sort de deux saison à 18 et 14 buts. Certains régressent avec l'âge, d'autres montent. Littéralement.

3. Kalidou Koulibaly, Naples, 88

Rapide et puissant, Koulibaly mériterait de jouer pour un club pour ambitieux que Naples. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on retrouve son nom au coeur de 4000 rumeurs de transfert par mercato. Certes, il faudra compter sur quelqu'un d'autre pour les relances, mais si vous cherchez un mur dans FIFA 21 , Kalidou est là.

4. Trent Alexander-Arnold, Liverpool, 87