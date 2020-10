Mais qui sont les meilleurs gardiens de FIFA 21 ?

Peu importe la qualité de votre effectif : si vous avez une quiche entre les poteaux, vous perdrez vos matches. C'est simple. Pour vous éviter ça, nous avons décidé de vous faire une petite liste des meilleurs gardiens de FIFA 21 . Et on commence avec un mur slovène.

1. Jan Oblak, Atlético Madrid, 91 de note générale

Man City et Liverpool dans FIFA 21 © EA

Le dernier rempart de l'Atlético était le meilleur dans FIFA 20, et il le reste dans FIFA 21. Certes, l'autre club madrilène ne sort pas d'une très belle saison, mais Oblak est un tueur et il garde son petit strapontin dans le top 10 des meilleurs joueurs du jeu , à la sixième position.

2. Alisson, Liverpool, 90

Alisson de Liverpool © EA Sports

Le numéro 1 de Liverpool est le numéro 2 de notre top. Athlétique, agile et charismatique, Alisson est un monstre. Tout simplement. De plus, on trouve de nombreux joueurs de Liverpool dans les tops 10 par poste, et le recruter dans FIFA 21 vous permettra donc d'améliorer l'alchimie de votre team.

3. Marc-Andre Ter Stegen, Barcelone, 90

Marc-André ter Stegen © EA

Si le Barça ne domine plus le foot mondial comme jadis, Ter Stegen lui a moins permis de s'améliorer sur le plan du gardiennage. Parce que ne nous mentons pas, si Victor Valdés faisait le job, il n'a jamais été un cador. l'Allemand, lui, affiche une ligne de stats complètement folle, qui ne tombe jamais sous les 85. Un must dans FIFA 21, tout simplement.

4. Thibaut Courtois, Real Madrid, 89

Thibaut Courtois © EA

Courtois a connu des débuts plutôt difficiles du côté de Madrid, mais a su trouver sa place (qui est relativement simple à repérer sur le terrain, il est vrai) et aider Zizou & co à décrocher une nouvelle Liga. Ajoutez des belles perfs avec la Belgique, et vous obtenez un top 4 de très belle facture pour votre team sur FIFA 21.

5. Manuel Neuer, Bayern Munich, 89

Manuel Neuer © FIFA 18

Longtemps, Manuel Noyaaaa a été le meilleur gardien du monde. Et pour certains, le tout récent vainqueur de la Champion's League, auteur d'un tournoi de folie, l'est encore. Alors, il n'est plus aussi rapide qu'auparavant, mais est-ce que ça compte vraiment, hein ? Pas dans FIFA 21. Et pas IRL non plus.

6. Ederson, Manchester City, 88

Ederson © EA Sports

Tout comme Manuel Neuer, Ederson est capable de s'éloigner de ses cages pour jouer en libero, collé à sa défense. Mais attention, le Brésilien n'est pas seulement un défenseur avec des gants (ça, c'est Kyle Walker). Entre ses excellents réflexes et ses plongeons d'élite, le portier de Man City fait partie des hommes sur lesquels on peut (et on veut), bâtir un 11 dans FIFA 21.

7. Samir Handanović, Inter Milan, 88

L'Inter Milan sur le pré © EA

Handanović est à la fois un homme discret et un gardien brillant. Toujours bien placé, excellent plongeur, il possède d'excellents reflexes et mériterait de figurer dans n'importe quel équipe ambitieuse dans FIFA 21. Et ça tombe bien, c'est certainement le cas de la vôtre.

8. Keylor Navas, PSG, 88

Navas © EA Sports

On trouve 3 joueurs du PSG dans les différents top 10 par poste. Et deviner qui y figure aux côtés de Neymar et Mbappé ? Oui, c'est ça, l'immense Keylor Navas . Alors d'accord, il n'est ni le plus flashy, ni le plus jeune des meilleurs gardiens de FIFA 21, mais il demeure une valeur sûre. Et c'est bien le plus important.

9. Hugo Lloris, Tottenham, 87

Hugo Lloris © EA Sports

Tout comme Neuer, Hugo Lloris est un champion du monde. Et à ce titre, il méritait quoi qu'il arrive une place d'honneur dans ce top 10. Mais Hugo n'est heureusement pas à la retraite, et FIFA 21 le sait. Entre ses réflexes et ses plongeons, il est bien à sa place dans ce classement FIFA 21.

10. Wojciech Szczesny, Piemonte Calcio, 87

Wojciech Szczęsny © ESPA Photo Agency / Zuma Press / Forum