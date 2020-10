Voici comment tirer le meilleur parti de FIFA 21 Ultimate Team !

Dans FIFA 21, de nombreux changements ont été apportés au gameplay et au contenu d'Ultimate Team. Mieux vaut donc adopter une approche stratégique. Il existe plusieurs façons de constituer ton équipe ultime, mais pour cela, tu dois connaître les subtilités des jeux FIFA !

Tout le monde a une tactique différente pour devenir le meilleur dans FIFA 21 Ultimate Team, mais pour faire marquer des buts à Messi ou Ronaldo Lima, tu as également besoin de certaines connaissances. Tire donc le meilleur parti de FIFA 21 Ultimate Team avec les astuces suivantes.

1. Commence avec une équipe bon marché

Les prix fluctuent énormément au cours des premières semaines de FIFA 21. Fais donc très attention aux joueurs que tu achètes. Il se peut que le prix pour un joueur spécifique soit simplement divisé de moitié en quelques jours. Pas très sympa bien sûr. Cela s'applique principalement aux joueurs qui sortent souvent d'un pack, généralement jusqu'à une note maximale de 82. Le prix d’un Neymar JR, par exemple, ne baissera pas aussi vite, mais montera.

2. Joue les modes Division Rivals et Squad Battles

Jouer le mode FIFA 21 Division Rivals te garantit des packages ! © EA

En jouant les modes Division Rivals et Squad Battles, tu recevras des packages chaque semaine. Plus la division et le classement sont élevés, meilleurs seront les packages. Imagine un peu que tu reçoives un joueur coûteux comme icône de ton package. Cela peut toujours être combiné avec le fait de jouer pour tes objectifs actuels.

3. Utilise le mode coop

Objectifs Coop FIFA 21 © EA

Pour la première fois dans FIFA Ultimate Team, une fonctionnalité coopérative est disponible. Cela permet de jouer en ligne avec des amis dans une équipe contre d'autres dans Division Rivals et Squad Battles. Cela rend le fait de jouer pour des objectifs et un rang plus élevé d’autant plus amusant.

4. Trouve ton style de jeu

Cela paraît évident, mais nous voulons tout de même le souligner. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu peux rechercher les meilleures formations et tactiques, pour ensuite gagner autant de matchs que possible. Mais cela reste quelque chose de personnel. Par conséquent, joue autant de matchs que possible et n’hésite pas à expérimenter pour savoir quels joueurs et style de jeu te conviennent le mieux.

5. Maîtrise les « creative runs »

Creative Runs FIFA 21

Les « creative runs » (courses créatives) sont une nouvelle fonctionnalité du gameplay de FIFA 21. Cela te donne plus d'influence sur les courses des joueurs. Il semble que cela te permet également de faire beaucoup plus d'actions uniques et inattendues pour écraser ton adversaire. C'est nouveau, donc plus vite tu le maîtriseras, plus tu en profiteras.

6. Garde tes joueurs non revendables pour Icon SBC’S