FIFA 22 : les meilleurs jeunes défenseurs du mode Carrière

Nous ne savons pas encore quelle sera la méta des gardiens de but sur

, mais du haut de ses 1,88m, le portier belge

Maarten Vandevoordt

devrait pouvoir atteindre des tirs lobés et des centres hypothétiques. En plus d'être un habitué de Genk, Vandevoordt est remarquable pour avoir été le plus jeune gardien de but à jouer en Ligue des champions, à seulement 17 ans et 287 jours, lorsque Genk a affronté Naples en décembre 2019. Cependant, il n'aime probablement pas qu'on lui rappelle le score de 4-0.