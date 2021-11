FIFA 22 : le guide complet des Clashs d'Équipes de FUT

Les Clashs d'équipes sont un moyen très simple de développer votre club dans FIFA 22 Ultimate Team . Vous voulez acheter les meilleurs joueurs et vous battre avec le gratin ? Alors vous avez besoin de l'apport hebdomadaire de crédits et des packs de récompenses des Clashs d'équipes .

"Jouer en Clashs d'équipes, c'est comme manger ses légumes dans FIFA 22 Ultimate Team", explique Ryan Pessoa, joueur professionnel de FIFA . "Ce n'est probablement pas ce que vous préférez, mais c'est bon pour vous ! En y consacrant un peu de temps chaque semaine, vous obtenez un tas de packs supplémentaires à ouvrir, ce qui est très utile au début du cycle. Vous pouvez aussi utiliser les clashs d'équipes pour remplir des objectifs, alors essayez de les garder pour quand les joueurs d'objectifs seront disponibles, puis passez à l'action !".

Il y a eu quelques cartes gratuites étonnantes données par le biais des objectifs dans le dernier cycle, donc cela vaut vraiment la peine de passer des heures pour les débloquer lorsqu'elles sont disponibles. Les clashs d'équipes sont aussi un élément essentiel des échanges d'icônes, lorsque celles-ci sont disponibles vers la fin de l'année, il est donc utile de savoir comment tirer le meilleur parti de ce mode à court terme.

Présentation générale du mode Clashs d’Équipes

Aperçu d'un match en FIFA 22 © EA

Le Clash d'équipes est un mode solo (ou coopératif) de FIFA 22 Ultimate Team qui vous permet de disputer jusqu'à 40 matches contre des adversaires IA chaque semaine, y compris deux équipes spéciales : l'une basée sur les choix d'une célébrité, l'autre sur l'équipe de la semaine. Vous pouvez régler la difficulté de chaque équipe adverse avant de jouer, et plus la difficulté est élevée, plus vous gagnez de points. Les points se traduisent par des récompenses en crédits et en packs, qui sont distribués le dimanche à 1h (heure française).

En plus des niveaux de difficulté à choisir, les équipes adverses de Clashs d'équipes sont servies par groupes de quatre. Chaque quatuor comprend une équipe bronze inadaptée et à peine fonctionnelle, qui sera généralement assez facile à battre même en difficulté élevée, puis deux escouades de plus en plus fortes, couronnées par une équipe complète de joueurs carrément métas.

Battre ces derniers en difficulté élevée est inévitablement un défi de taille, mais c'est la beauté des clashs d'équipes : vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez simplement jouer les escouades les plus faciles en difficulté élevée, puis jouer les plus difficiles en difficulté plus faible - ou même les ignorer complètement. Les parties sautées sont comptabilisées dans votre allocation de 40 parties par semaine, mais il y a de fortes chances que vous ne souhaitiez pas vous taper 40 matchs contre l'IA de toute façon.

Les meilleures tactiques pour les Clashs d’Équipes de FUT 22

Sélection de la difficulté de Hotel Thiago en FIFA 22 © EA

La méta de FIFA 22 est encore en train de prendre forme, mais battre l'IA dans les clashs d'équipes ne semble pas si différent que sur les jeux précédents. Tout d'abord, si vous apprenez encore comment se joue le jeu, il n'y a aucune honte à jouer contre des adversaires en semi-professionnel ou professionnel. Ces deux difficultés devraient être assez faciles à surmonter en utilisant des tactiques de passe et de mouvement de base. Maintenir la gâchette gauche et faire une passe pour lancer votre joueur dans une course, puis glisser une balle entre les lignes pour compléter le une-deux, est un moyen assez simple de distancer les équipes adverses dans ces niveaux de difficulté.

Toutefois, si vous vous sentez à l'aise avec FIFA 22, nous vous recommandons vivement d'augmenter le niveau de difficulté jusqu'à Légende. Depuis des années, les adversaires en Légende sont assez passifs en début de match, et ont tendance à trop projeter de joueurs vers l'avant lorsqu'ils sont menés. Cela signifie que si vous parvenez à percer les lignes dans les 10 premières minutes environ, il y a de fortes chances que vous puissiez marquer plusieurs fois assez rapidement alors que l'IA se met encore en place. Il est généralement impossible de se faire remonter au score une fois que vous avez pris trois ou quatre buts d'avance, car l'IA ne se bat pratiquement plus.

Une capture d'écran d'une équipe de FIFA 22 © EA

Si vous jouez simplement contre l'adversaire le plus facile en difficulté Légende pendant vos 10 "actualisations" et que vous gagnez huit de ces matchs sur dix, vous obtiendrez environ 22 à 25 000 points, ce qui devrait être plus que suffisant pour obtenir de bonnes récompenses.

Une autre chose à prendre en compte lorsque vous jouez aux clashs d'équipes est qu'à moins que vous ne cherchiez à terminer tous les matchs, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à lutter lorsque vous prenez du retard. Si vous essayez un match avec une difficulté assez haute et que l'équipe adverse marque, et/ou que vous avez du mal à marquer dans les 20 premières minutes, vous pouvez tout aussi bien abandonner et essayer le match suivant. En général, il est bon de gagner du temps et de maintenir son niveau de stress assez bas !

Les récompenses des clashs d'Équipes de FUT 22

Une capture d'écran de FIFA 22 © EA

EA Sports a modifié certaines des récompenses dans les clashs d'équipes pour FIFA 22. Veillez donc à faire attention au niveau dans lequel vous vous trouvez pour être sûr d'être satisfait des résultats. Certains packs ont changé et la plupart des récompenses en crédits ont été revues à la baisse par rapport à l'année dernière. En ce qui nous concerne, le niveau Or 1 représente un rendement assez décent chaque semaine pour un investissement en temps relativement faible, mais si vous persistez, vous voudrez probablement viser le niveau Elite 1 pour obtenir 12 000 crédits supplémentaires.

Une capture d'écran de Hotel Thiago en FIFA 22 © EA

BRONZE 3 - 1 x pack premium joueurs en prêt

BRONZE 2 - 1 x pack or

BRONZE 1 - 800 crédits, 2 x pack or

ARGENT 3 - 1 500 crédits, 1 x pack premium or, 1 x pack or

ARGENT 2 - 4 000 crédits, 2 x pack premium or, 1 x pack or

ARGENT 1 - 7 000 crédits, 2 x pack jumbo premium or

OR 3 - 10 000 crédits, 1 x pack jumbo premium or, 1 x pack joueurs prime mélangés

OR 2 - 11 000 crédits, 1 x pack joueurs prime mélangés, 1 x pack joueurs or prime

OR 1 - 11 000 crédits, 1 x pack premium joueurs or, 1 x pack joueurs prime mélangés, 1 x pack jumbo premium or

ELITE 3 - 12 000 crédits, 1 x pack méga, 2 x pack premium joueurs or

ELITE 2 - 15 000 crédits, 2 x pack méga, 1 x pack premium joueurs or

ELITE 1 - 30 000 crédits, 2 x pack méga rare

TOP 200 > TOP 101 - 65 000 crédits, 2 x pack méga, 1 x pack joueurs rares

TOP 100 > TOP 41 - 65 000 crédits, 2 x pack méga, 1 x pack jumbo joueurs rares

TOP 40 > TOP 21 - 75 000 crédits, 2 x pack joueurs rares, 1 x pack jumbo joueurs rares

TOP 20 > TOP 2 - 87 500 crédits, 2 x pack joueurs rares, 1 x pack ultime

TOP 1 - 100 000 crédits, 2 x pack ultime, 2 x pack méga rare

N'oubliez pas non plus que les niveaux de récompense sont mis à jour en permanence tout au long de la semaine, jusqu'à la minute où elles sont distribuées. Ainsi, si vous jouez le mercredi et que vous atteignez le niveau Or 1, vous risquez de tomber au niveau Or 3 le dimanche soir si vous ne persévérez pas. Vous pouvez consulter les totaux de points de la semaine précédente pour avoir une idée de la position de chaque niveau de récompenses, et vous devez également garder à l'esprit que le nombre de points nécessaires pour chacun d'entre eux tend à diminuer au cours du cycle de jeu, à mesure que les joueurs ne s'engagent plus autant dans les clashs d'équipes qu'au cours des premières semaines.

Enfin, n'oubliez pas de garder un œil sur les objectifs pour voir si vous pouvez gagner des bonus d'XP en effectuant certaines actions dans vos matchs de clashs d'équipes. Maintenant, vous savez tout. Alors bonne chance !