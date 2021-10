FUT 22 : les meilleurs joueurs de Bundesliga pour commencer votre année

Il n'y a rien de tel que de se lancer dans la création d'une nouvelle équipe Ultimate Team, et dans FIFA 22, les options de départ sont aussi riches que nombreuses. La Bundesliga allemande est l'un des championnats qui nous a souvent permis d'obtenir des résultats rapidement. Si vous vous retrouvez avec un joueur teuton dans l'un de vos packs de démarrage, il peut être judicieux de construire autour de lui. Veillez simplement à placer vos crédits au bon endroit.

"Idéalement, vous voulez une équipe équilibrée, mais cela vaut la peine de mettre quelques crédits supplémentaires dans vos attaquants" explique Ryan Pessoa, joueur professionnel sur la licence d'EA Sports. "Et il y a de bons jeunes joueurs à considérer dans FIFA 22", ajoute-t-il, "la dernière pépite de Bundesliga, Donyell Malen, en est un bon exemple. Rejoignant le Borussia Dortmund cette saison, l'attaquant néerlandais possède la bonne combinaison de vitesse et d'habileté avec le ballon pour poser des problèmes à n'importe quelle défense en début de match."

Dans la liste suivante, nous avons sorti quelques choix solides qui s'intégreraient bien dans une équipe de départ. Certains d'entre eux peuvent être un peu chers en début de partie - nous pensons notamment à Maxence Lacroix et à sa vitesse folle en défense centrale - mais tous devraient être performants.

Le profil du joueur de Donyell Malen © EA

Angelino (DG, 83) - RB Leipzig, Espagne

L'ancien joueur de Manchester City servira quasiment uniquement dans les Défis de Création d'équipes dans quelques mois, mais au lancement du jeu, il offre une polyvalence impressionnante. Sa vitesse à 78 n'est probablement pas suffisante pour occuper le poste d'arrière gauche, mais si vous utilisez vos Tactiques personnalisées pour le faire passer au milieu de terrain, il pourrait être un joueur box-to-box très pratique sur le côté gauche d'un 4-3-3 ou même jouer en tant que milieu défensif dans un duo.

Donyell Malen (BU, 80) - Borussia Dortmund, Pays-Bas

Au début du jeu, les meilleurs attaquants coûtent une fortune - vous pouvez oublier de prendre Erling Haaland à moins de gagner à la loterie - donc nous nous attendons à ce que Donyell Malen attire du monde en tant que l'un des attaquants purs les plus rapides, même avec une note globale de 80. Si vous arrivez à l'avoir, il peut être la pointe de la lance et il est particulièrement bon pour punir les défenses plus lentes en début de match sur contre-attaques.

Emre Can (MC, 82) - Borussia Dortmund, Allemagne

Tout le monde a les yeux rivés sur Leon Goretzka et ses statistiques à 80 ou plus dans tous les domaines, mais le membre du "Gullit Gang" du Bayern Munich coûtera une petite fortune au cours des premiers mois. Emre Can ne peut pas tout à fait l'égaler, mais 78 est-il vraiment inférieur à 80 ? Ses statistiques sont très bien équilibrées, et il est aussi grand et puissant, donc vous pourriez trouver que le milieu de terrain allemand est la meilleure option pour un milieu de terrain de Bundesliga.

Filip Kostić (MG, 84) - Eintracht Frankfurt, Serbie

Leroy Sané et Kingsley Coman vont être hors de portée pour la plupart des gens sur la gauche de l'attaque de la Bundesliga, mais Filip Kostić avec ses liens serbes moins convoités sera une alternative efficace. Sa vitesse de base à 88, ses dribbles et ses passes devraient en faire un ailier utile, et sa finition est assez bonne pour jouer en pointe au cours des premières semaines si nécessaire. Le faire évoluer aux côtés de Malen en attaque serait intéressant.

Jérôme Roussillon (DG, 77) - Wolfsburg, France

Toujours une option défensive utile en Bundesliga, le Frenchie de Wolfsburg sera une alternative beaucoup plus économique à l'incroyable carte de d'Alphonso Davies, qui sera hors de notre portée durant les premières semaines.

Jude Bellingham (MC, 79) - Borussia Dortmund, Angleterre

Bellingham aura de très bonnes cartes dans quelques années. Mais, pour l'instant, sa carte de base en or rare à 79 a juste ce qu'il faut, idéalement en tant que milieu de terrain box-to-box, bien que ses frappes soient douteuses. Bellingham pourrait être un bon choix pour une autre raison cependant - il joue si bien qu'il pourrait facilement se retrouver dans l'équipe de la semaine, et lorsque sa carte de base sera épuisée, son prix augmentera, ce qui vous permettra d'encaisser un petit bénéfice.

Konrad Laimer (MDC, 81) - RB Leipzig, Autriche

Jouer Konrad Laimer © GEPA pictures/ Felix Roittner

Si vous construisez une équipe de départ en Bundesliga, alors le milieu défensif autrichien du RB Leipzig est le pivot central parfait pour l'équipe. Plus rapide que la plupart des joueurs, avec des statistiques solides dans tous les domaines clés, il sera heureux de se poser devant la défense pour intercepter les passes et redistribuer le ballon aux joueurs créatifs plus offensifs. Emre Can offrira plus à plusieurs égards, mais seulement de justesse, et la différence de prix peut être rebutante au début.

Manuel Akanji (DC, 80) - Borussia Dortmund, Suisse

Pas tout à fait aussi rapide que Maxence Lacroix - nous y reviendrons plus tard - Akanji sera toujours un choix populaire dans les équipes de Bundesliga. Surtout depuis que Lucas Hernandez est passé au poste d'arrière latéral. Cela pourrait signifier une petite hausse de prix en début de jeu, mais la vitesse plus élevée de Lacroix et les liens suisses moins utiles d'Akanji peuvent aider côté portefeuille. Il est intéressant de noter que l'associer à l'un des gardiens suisses de Dortmund pour un lien parfait pourrait l'aider à s'intégrer dans des équipes hybrides malgré la question que pose son équipe nationale.

Marwin Hitz (G, 78) - Borussia Dortmund, Suisse

Étonnamment, Hitz n'est pas le seul gardien suisse de Dortmund, puisque Roman Burki est leur numéro un et est légèrement mieux noté à 80 (malgré une brutale chute alors qu’il était à 84 sur l’itération précédente). Si vous n'avez pas peur d'avoir un gardien en or non rare, Hitz est plus grand (1m94 contre 1m87 pour Burki) et assez similaire dans toutes les statistiques.

Maxence Lacroix (DC, 79) - Wolfsburg, France

Avec Lucas Hernandez qui joue désormais au poste d'arrière gauche, le temps est vraiment venu pour son compatriote Maxence Lacroix de briller dans les équipes de Bundesliga. Malheureusement, sa vitesse incroyable signifie que cette carte coûtera probablement plus cher que la plupart des autres sur cette liste, mais si vous êtes à la recherche du défenseur central idéal pour votre équipe, il vaudra ces quelques crédits supplémentaires.

Nico Schulz (DG, 77) - Borussia Dortmund, Allemagne

Personne ne veut vraiment d'une carte non rare dans son équipe, même au début du jeu, mais Nico Schulz pourrait vous dépanner pendant un certain temps. Assez rapide pour faire le travail au poste d'arrière gauche, il ne coûtera pas aussi cher que Rousillon ou Davies, ce qui vous permettra d'investir vos crédits dans des secteurs plus utiles de l'équipe.