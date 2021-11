Le guide complet des Matchs amicaux : FUT Live de FIFA 22

L'un des ajouts les plus réussis de FIFA 21, les amicaux FUT Live, est de retour sur FIFA 22 Ultimate Team, et continue d'offrir un mélange de différents types de matchs à élimination directe et de défis limités dans le temps. Les victoires et les défaites ne sont pas comptabilisées dans le bilan de votre club, mais comme la plupart des défis sont liés à des cartes de joueurs à débloquer et à des récompenses, c'est un endroit où vous pouvez vous attendre à passer beaucoup de temps.

"Les matchs amicaux : FUT Live ont contribué à résoudre l'un des problèmes des anciens jeux FIFA en nous permettant de nous battre pour atteindre des objectifs dans un mode où les résultats n'ont pas d'importance", explique Ryan Pessoa, joueur professionnel sur la licence d'EA Sports, en faisant référence à la façon dont les anciens jeux obligeaient les joueurs à jouer en Division Rivals pour remplir certains objectifs requis. Ce que tout le monde n'appréciait pas lorsque cela pouvait signifier la relégation dans une division inférieure. "Je m'attends à ce qu'EA Sports mette beaucoup plus de contenu dans les matchs amicaux de FIFA 22, ainsi que des choses comme des échanges d'icônes et des joueurs spéciaux à débloquer. Il est bon de s'assurer que l'on est préparé à cela avec des équipes de nation et de ligue décentes."

Avant d'aborder les configurations d'équipes spécifiques, les conseils et les tactiques, voyons comment fonctionnent les matchs amicaux de FUT dans FIFA 22.

Les matchs amicaux : FUT Live dans FIFA 22

Un tableau de bord pendant FIFA 22 © EA

Les matchs amicaux en direct de FUT sont accessibles via l'onglet Jouer du menu principal, et vous devez vous y concentrer sur les versions en ligne. Naviguez dans ce menu et vous verrez un tas d'options qui sont toujours présentes (Ballon mystère, Défends ton terrain, etc.), ainsi que des modes limités dans le temps, comme le défi "Nouveaux départs" proposé pendant la période d'accès anticipé de FIFA 22.

Certains objectifs d'étape sont liés à la pratique des éternels modes amicaux de FUT en direct, et EA aime aussi intégrer des objectifs amicaux dans les défis hebdomadaires, alors gardez un œil sur ces derniers pour gagner des packs et de l'XP. Mais l'aspect le plus significatif et le plus intéressant des matchs amicaux : FUT Live, ce sont ces modes limités dans le temps. Ils sont généralement liés à des récompenses de packs plus substantielles et/ou à des joueurs déverrouillables, et l'année dernière, certains de ces joueurs étaient incroyablement utiles et méritaient d'être obtenus (Il convient également de noter que certains modes limités dans le temps ont une limite sur le nombre de matchs que vous pouvez jouer).

La Nouveaux Départs pendant FIFA 22 © EA

Un mode limité dans le temps comme Nouveaux départs comporte généralement quelques règles spécifiques et une date d'expiration. Dans ce cas, les équipes de départ (c'est-à-dire votre onze, sans compter le banc) doivent contenir au moins un joueur bronze, un argent et un or, avec un maximum de cinq joueurs prêtés. Il n'est pas possible de se lancer dans le matchmaking si votre équipe ne répond pas aux exigences fixées par le mode.

Les objectifs liés au mode seront alors répertoriés dans la zone Objectifs du menu principal de FUT. Pour le mode Nouveaux départs, il y a trois objectifs dans le groupe : Gagner 4 matchs, Marquer 10 buts, Faire 8 passes décisives. Chacun donne accès à une récompense : un petit pack (1x joueur rare 75+) et un peu d'XP, et terminer les trois débloque un pack de joueurs Prime Electrum et encore plus d'XP.

Modes populaires : Manager de Talent, Une Ligue, Une Nation

Si vous avez passé du temps sur les matchs amicaux de FUT en direct l'année dernière, vous êtes probablement familier avec les Management de Talent, les défis Une Ligue et Une Nation. Ces éléments sont apparus dans le jeu à différents moments et sont restés en place pendant un certain temps. Naturellement, chacun était lié à des objectifs spécifiques.

Les défis Management de Talent impliquaient de construire une équipe (équipe première et remplaçants) avec une note globale de 77 (qui a été augmentée à 79 plus tard dans le cycle), obligeant les joueurs à construire des squads avec seulement quelques joueurs vedettes, en recherchant dans les niveaux inférieurs et moyens de la base de données des joueurs moins bien notés qui pouvaient encore performer dans des contextes compétitifs.

Ces défis étaient presque toujours présents une fois introduits, et étaient utilisés pour débloquer des joueurs liés à des ligues spécifiques de la vie réelle (par le biais de Paliers) et d'autres récompenses. Parfois, les objectifs ajoutaient des exigences supplémentaires, comme avoir un certain nombre de joueurs d'une nation spécifique dans votre équipe, en plus de l'exigence de 77 de note globale.

Les défis une ligue et une nation étaient liées aux échanges d'icônes, et nous nous attendons à les retrouver dans FIFA 22. L'indice de leur fonctionnement se trouve dans leur titre. Pour Une Ligue, n'importe quelle équipe est viable à condition que tous les joueurs proviennent d'une seule et même ligue. Pour Une Nation, ils doivent tous provenir du même pays. La ligue ou la nation que vous choisissez dépend de l'objectif que vous poursuivez. Ceux-ci sont tous répertoriés dans les sous-sections "échanges d'icônes" du menu "Objectifs" lorsque les échanges d'icônes sont en cours (généralement deux ou trois fois par cycle de jeu, pendant quelques mois à chaque fois).

Nous reviendrons plus en détail sur chacun de ces modes lorsqu'ils seront réintroduits dans FIFA 22, mais si vous souhaitez prendre de l'avance sur le marché et acquérir quelques joueurs par anticipation, nous vous recommandons d'avoir au moins un premier onze de cartes de la Ligue des champions de l'UEFA dans votre club (lorsqu'elles seront disponibles dans le jeu) ainsi qu'une équipe argent fiable.

Gardez vos joueurs en prêt

Live FUT Friendly Fan sur FIFA 22 © EA

Un autre truc clé à prendre en compte pour les matchs amicaux de FUT en direc ? Le prêt de joueurs. En effet, contrairement à tous les autres modes de FIFA 22, les matchs amicaux ne consomment pas de matchs sur vos cartes de prêt. Si vous avez précommandé l'Ultimate Edition de FIFA 22 et que vous êtes enthousiaste à l'idée de tester Mbappe en prêt, assurez-vous de garder au moins un match non joué sur la carte, car vous pourrez alors l'utiliser pour toujours dans les matchs amicaux FUT Live !

Pour cette raison, c'est aussi une bonne idée de conserver les petits joueurs prêtés que vous récupérez ici et là dans les packs de récompenses, les Drafts, etc. Un arrière droit de 79 ans de Bundesliga qui ne peut jouer que trois matchs pour votre club n'a peut-être pas une grande valeur, mais lorsque vous essayez de compléter votre équipe d'une ligue au cœur de l'hiver et que la valeur marchande des arrières droits de Bundesliga a explosé en raison de la demande saisonnière, vous serez content de l'avoir gardé.

Une mise en garde s'impose toutefois concernant le premier mode à durée limitée de FIFA 22. Nouvelles allégeances comprend la condition "Joueurs prêtés : Max 5", ce qui suggère qu'EA pourrait limiter davantage l'utilisation des joueurs prêtés pour ce cycle. Ou peut-être qu'ils ne le feront pas. Nous devrons attendre et voir. (En attendant, nous gardons notre Mbabu en prêt dans un bain de glace).

Gameplay méta et faux “amicaux”

Quiconque a essayé de se frayer un chemin vers les échanges d'icônes et les récompenses d'objectifs dans les FIFA précédents sait très bien que les matchs amicaux de FUT en direct n'ont d'amical que le nom ! Ce mode peut s'avérer plus éprouvant que FUT Champions, alors il est bon de jouer avec sa tête aussi bien qu'avec son cœur. Voici nos conseils :

Ne poursuivez pas les objectifs avant d'y être obligé : Si vous avez un tas d'objectifs à remplir, y compris des centres et des tirs en finesse, il peut être tentant d'essayer d'obtenir ces résultats spécifiques chaque fois que vous avez le ballon. Mais il y a de fortes chances que vous deviez aussi faire quelque chose d'autre comme "gagner 15 matchs", alors autant jouer normalement pour commencer. Il y a de fortes chances que vous marquiez sur des centres et des tirs en finesse en cours de route, sans forcer.

Pensez aux objectifs de vos adversaires : Ils essaient peut-être de faire la même chose que vous ! Cela signifie qu'ils peuvent vouloir marquer à partir de positions et de situations spécifiques. Anticipez cela et positionnez vos défenseurs en conséquence. Si vous êtes un maître des formations multiples, il peut même être judicieux d'assembler votre équipe de manière à fermer des voies spécifiques - en ayant des arrières qui se tiennent en retrait pour minimiser les centres, par exemple.

Ce n'est pas un "but en or", mais certaines personnes jouent de cette façon : Selon le mode et les objectifs, certains joueurs considèrent les matchs amicaux FUT en direct comme une affaire de "premier but gagnant" et peuvent même s'énerver si vous continuez à jouer après avoir encaissé un but. Si vous voulez jouer de cette façon, c'est votre choix, mais si vous voulez simplement vous amuser avec différentes cartes et jouer des matchs, vous avez le droit de le faire.

Profitez des joueurs impatients : La mentalité du "but en or" qui prévaut lors des matchs amicaux FUT en direct peut être utilisée à votre avantage. Si l'autre joueur lance tout le monde vers l'avant de manière agressive dès la première minute pour courir après ce but, ne paniquez pas. Prenez le ballon dès que vous le pouvez et gardez-le. Leur impatience les amènera à sortir les joueurs de leur position et à commettre des fautes stupides. Il y a aussi un revers de la médaille. Si vous voulez jouer au but en or, ne soyez pas conservateur en ce qui concerne votre jeu offensif : soyez ultra-attaquant et essayez de les surprendre dès le coup d'envoi.

Prenez votre temps : Les joueurs FIFA ne sont pas réputés pour savourer patiemment le contenu. Lorsque nous voyons un nouveau joueur dans la liste des objectifs, nous devons l'avoir immédiatement ! Mais lorsque les exigences impliquent plus d'une douzaine de victoires, jusqu'à 25 buts, etc... Calmez-vous ! Vous êtes censé vous amuser, n'oubliez pas. Cela vaut aussi pour les échanges d'icônes. Vous avez des mois pour les terminer. Alors détendez-vous.