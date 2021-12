Dans ce cas, nous partons d’un bloc en profondeur et nous espérons sortir avec des joueurs rapides sur l'aile et mettre nos attaquants devant le but et marquer. Ce qui compte le plus ici, c'est d'avancer le plus rapidement possible. Habituellement, la défense de l'adversaire est encore complètement hors de position, ce qui te donne plus d'espace.