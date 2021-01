Le parapentiste et aventurier Tom de Dorlodot a une fois de plus vécu une aventure exceptionnelle. Avec son ami et pilote expérimenté Horacio Llorens et le reste de l'équipe SEARCH, il s'est rendu dans l' Himalaya indien pour explorer la formidable vallée du Spiti . Depuis le ciel !

Toute l'aventure est immortalisée dans l'impressionnant film Fly Spiti . Tellement impressionnant qu'il a valu à Tom et à son équipe une nomination pour le prestigieux Banff Mountain Film Festival – c’est-à-dire les Oscars dans le monde de l'aventure.

Tu peux regarder le film intégral dès maintenant sur Amazon , Amazon Prime , Vimeo on Demand , Reelhouse et Adventure Sports TV . Nous avons également demandé à Tom de nous offrir un regard dans les coulisses ...

Fly Spiti. À quoi pouvons-nous nous attendre exactement ?

« Le film raconte l'histoire de deux amis, Horacio Llorens et moi-même, qui voyageons dans le nord de l'Inde pour faire du parapente dans l'Himalaya. Notre plan était de marcher et de voler en haute montagne et d'explorer la vallée isolée du Spiti. Nous sommes partis de Bir Billing et avons transporté nos tentes, sacs de couchage et nourriture pour pouvoir monter en haute montagne et parcourir de longues distances. Notre équipe de production nous a suivis depuis le sol et a réalisé un documentaire sur toute l'aventure. »

Peu d'aventuriers se sont déjà aventurés dans la vallée du Spiti ...

« C'est vrai, car les conditions sont assez dures , le col à franchir est très haut et la vallée très étroite. Le vent est aussi souvent très fort et féroce et l'accès à la vallée est assez difficile si vous avez besoin d'aide ou de sauvetage. Nous ne savions pas grand-chose des conditions là-bas à l'avance et avons été surpris plus d'une fois. Les rafales de vent étaient parfois vraiment extrêmes ... Je volais souvent en arrière plutôt qu'en avant. Effrayant ! »

« Je volais souvent en arrière plutôt qu'en avant ! » Tom de Dorlodot

« De plus, vous vous trouvez à une très grande altitude (6000 mètres), ce qui signifie qu'un manque d'oxygène peut perturber votre concentration et votre forme physique. Je prends toujours des marges supplémentaires au-dessus de 5500 mètres, surtout si je n’emportes pas d'oxygène. Au Pakistan, j'ai failli perdre conscience un jour et depuis, je fais très attention à cela. »

Tom de Dorlodot en Horacio Llorens © John Stapels

« Notre objectif principal a toujours été de repousser nos limites et d'explorer l'inconnu. Et nous l'avons absolument fait. Grâce à notre expérience et à la façon dont nous pouvons évaluer les risques, nous avons pu aller plus loin. Avec le bon état d'esprit, tout est possible ! »

À quoi ressemblait une journée de vol lors du tournage ?

« Tout était à la fois passionnant et stressant parce que nous ne savions jamais à quoi nous attendre. Lors d'une journée typique, nous démontions nos tentes et apprécions un petit déjeuner revigorant avant de nous habiller dans des vêtements très chauds et de préparer nos planeurs. Nous décollions généralement vers 10h30. Les vols nous ont emmenés vers certains des paysages les plus incroyables que j'aie jamais vus. Nous avons toujours essayé de rester proches les uns des autres et de voler vite pour parcourir de grandes distances. À la fin de la journée, nous cherchions toujours un endroit plutôt cool pour atterrir et planter nos tentes. Haut dans les montagnes ou dans la vallée quand nous avions besoin de nourriture. »

Que retenez-vous le plus de votre voyage à travers l'Himalaya indien ?

« La population locale qui était incroyablement accueillante ! Je n'oublierai jamais cette nuit que nous avons passée avec un berger. Nous n'avons pas vraiment pu communiquer, mais il nous a invités à dîner et nous avons partagé un repas épicé autour d'un feu de camp sous les étoiles. Magique ! »

« Cette région a aussi une histoire très riche . Nous avons souvent atterri près des temples bouddhistes et avons passé du temps avec les moines là-bas. Parfois, nous avions l'impression de voyager dans le temps, dans un monde complètement différent. La nature y est d'une beauté à couper le souffle. La beauté des Alpes, multipliée par trois ! »

« Parfois, nous avions l'impression de voyager dans le temps, dans un monde complètement différent. » Tom de Dorlodot

« Mais ce que je n'oublierai vraiment jamais, c'est le sentiment de soulagement que j'ai ressenti lorsque nous avons atterri après notre premier grand vol. Nous venions de survoler une zone où personne n'avait jamais été, dans des conditions extrêmes. C'était certainement l'une des les vols les plus techniques et les plus stressants de ma vie. Un autochtone est venu nous apporter du thé et des biscuits secs après l'atterrissage. Et puis nous sommes restés assis là à profiter du moment. Essayer d’assimiler le tour de force que nous venions d’accomplir ... »

Paragliden boven de lokale bevolking © John Stapels

Comment avez-vous réussi à capturer toute cette aventure sur film ?

« C'était un vrai défi. Nous avons voyagé avec très peu de matériel et l'accès aux sites était souvent difficile. Horacio et moi avons volé d'un endroit à un autre, et le reste de l'équipe nous a suivis en voiture. Certains jours il a fallu plus de dix heures à l’équipe pour se rendre à l’endroit où nous avions atterri. Nous n’avions pas de réseau sur nos téléphones , ils ont donc vraiment dû venir nous trouver. Nous avons apporté nos GoPro et avons filmé nous-mêmes beaucoup de choses depuis les airs, mais ce que le reste de l'équipe peut faire avec la caméra va encore plus loin (rires). Benoit Delfosse a fait du très bon travail et a travaillé comme un fou pour arriver à ce résultat, et nous en sommes tous incroyablement fiers ! »

Comment décririez-vous le lien entre vous, Horacio et le reste de l'équipe ?

« Nous avons passé tellement de temps ensemble que l'équipe SEARCH est devenue comme une famille pour moi . Nous avons traversé l'Afrique, navigué en Polynésie, exploré les montagnes du Pakistan ... Nous avons été dans beaucoup de situations risquées ensemble, mais je sais que je peux toujours compter sur eux. Je me sens beaucoup plus en sécurité avec eux. Et Horacio est l'un des meilleurs pilotes que je connaisse, je lui fais totalement confiance et j'ai déjà beaucoup appris de lui. C’est un personnage formidable et j’adore passer du temps avec lui. J'ai hâte de commencer notre prochaine aventure ! »

Le film a également été nominé pour le Banff Mountain Film Festival ?

« C'est une reconnaissance internationale dont nous sommes tous très fiers. Je suis particulièrement heureux pour Ben qui a passé tant de temps à préparer, à tourner et à monter ce film. Il a fait un excellent travail et c'est fantastique de voir que le public apprécie son travail autant que nous ! »

« Cela ouvre également beaucoup de portes pour l'avenir. Le film a été projeté partout cette année et a été sélectionné pour tous les grands festivals de films d'aventure. Nous avons également été approchés par de nombreuses grandes entreprises, de sorte que le film peut maintenant même être vu sur Amazon Prime ! Nous faisons cela pour partager notre passion pour le parapente et pour inciter les gens à sortir de leur zone de confort. Et ce n'est que le début ... Nous avons encore de grands projets pour l'équipe SEARCH ! »

Paragliden met een adembenemend uitzicht © John Stapels

Quels sont vos prochains projets ?