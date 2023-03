, il a passé quatre semaines sur le glacier du Baltoro au cœur des montagnes du Karakoram au Pakistan. Leur objectif ? Être les premiers parapentistes à atteindre le sommet du K2 - le deuxième plus haut sommet du monde. Ils ont eux-mêmes filmé cette expédition - sans aucune aide extérieure - et réalisé le documentaire époustouflant « Flying Between Giants ».

Tom et Horacio se sont rendus au Pakistan en juillet 2022 pour une aventure unique ; car le record du monde du plus haut vol en parapente les attendait au sommet du K2 - à 8.611 mètres de haut. Record qui est détenu par le Français Antoine Girard à 8.407 mètres. Or, il lui avait fallu un vent fort de 35 à 45 km/h. C’est-à-dire : les conditions météo étaient trop favorables pour battre le record. Pendant cette aventure, ils ont volé jusqu'à une altitude de 7.577 mètres.

Le dernier jour de l'expédition, ils ont décollé pour l'un des vols à haute altitude les plus spectaculaires jamais réalisés dans la région du Karakoram : le Grand Chelem, un exploit de sept heures au cours duquel Tom et Horacio ont conquis la tour Trango, la tour Muztagh, le K2, Broad Peak et Gasherbrum.

« Flying Between Giants » commence par le voyage ardu de Tom et Horacio qui les mena par Skardu et Askole - les derniers éléments de la civilisation avant leur ascension du glacier Baltoro - jusqu'au camp de base de Paju. Ce fut le point de départ de plusieurs vols pionniers vers le K2. Le mentor de Dorlodot - l'Espagnol Rámon Morillas qui a volé à une altitude de 7.821 m en paramoteur en 2009 - les a également accompagnés pendant les trois premières semaines. En raison de la haute altitude et de la trajectoire de vol qu'ils ont suivie, ils ont tout filmé eux-mêmes. Sans support caméra ni hélicoptères.

« Il est difficile de saisir à quel point ces montagnes sont énormes et à quel point le paysage est accidenté jusqu'à ce que vous soyez sur place. Nous sommes montés jusqu'à 7.500 m le long des flancs du K2 et pouvions voir jusqu'à la Chine et le Nanga Parbat, distants de 185 km. Nous pouvions voir le glacier de Siachen et les montagnes à perte de vue. C'était vraiment extraordinaire ! »

