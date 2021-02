Dans un sport basé sur des compétences et une vitesse époustouflantes, l'arrêt au stand est sans doute l'un des aspects les plus impressionnants de la Formule 1. Avant même d’avoir pu cligner des yeux, les équipes du pit stop font preuve de niveaux incroyables de concentration et de coordination pour offrir une performance chorégraphiée d'une telle efficacité mécanique que ce qui devrait prendre quelques minutes, prend plutôt des secondes.

permet aux téléspectateurs de voir comment ces incroyables exploits d'équipe sont réalisés et ce que signifie l'arrêt aux stands pour les pilotes et leur équipe. Pour un regard passionnant dans les coulisses, The History of the Pit Stop est un must.