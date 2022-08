Game on, Max Verstappen!

Le champion du monde Max Verstappen a décroché la pole position et s'est imposé sur le circuit de Spa-Francorchamps l'année dernière. La course fort raccourcie était sans doute la plus humide de l'histoire du sport automobile. Pour être prêt à toute éventualité cette année en Belgique, le champion de l’écurie Oracle Red Bull Racing a passé beaucoup de temps dans son simulateur. Or, ses ingénieurs avaient perfectionné celui-ci en y installant un jeu unique pour immerger Max dans une course folle à travers divers scénarios de course truffés d'obstacles, de surprises et d'invités spéciaux. Game on !