1. Planifie ta journée un jour à l'avance

2. Accorde-toi des pauses

Cela peut sembler étrange, mais prendre des pauses régulières t’aidera à t’occuper utilement. Même pendant une courte pause, tes batteries sont à nouveau complètement chargées afin que tu puisses reprendre le travail en toute concentration. Et si tu veux vraiment voir le travail et les heures passer à toute allure, tu peux toujours boire une canette de Red Bull glacé.

3. Vérifie ta boîte mail à des heures fixes

Comment accomplir quoi que ce soit si tu reçois à tout bout de champ des e-mails auxquels tu dois répondre toutes les dix minutes ? Essaie donc de planifier quelques heures fixes tout au long de la journée pour vérifier ta boîte mail, de préférence pas plus de deux. De cette façon, tu ne seras pas constamment distrait et tu pourras faire plus en moins de temps. Tu reçois vraiment beaucoup de mails ? Alors, essaie de te limiter à cinq fois par jour au maximum.

Cela vaut également pour tous les autres messages push et notifications (par exemple de Facebook et Instagram) que tu reçois tout au long de la journée. Désactive-les pour rester concentré et lis-les lorsque tu as le temps de le faire.

4. Sois réaliste

Ne surplanifie pas ta journée pour éviter de déprimer le soir parce que tu n’as pas pu tout faire. Cela ne fera que te mettre dans une spirale négative, ce qui te fera perdre encore plus de temps. Essaie de définir un maximum de trois priorités par jour et estime aussi le temps dont tu as besoin pour le faire. Effectue d'abord ces tâches, puis vois ce que tu peux faire pour remplir le reste de la journée de travail.

5. Sépare le travail et la vie privée