Super ! GT7, le légendaire simulateur de course est de retour ! Et comment ! L’étendue gigantesque est frappante : plus de 420 voitures, près de 100 circuits et plus de 50 heures de temps de jeu . Alors, quelle est la meilleure façon pour te lancer ? Avec ce guide Gran Turismo 7, tu seras fin prêt à prendre la route virtuelle !