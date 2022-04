Les 10 voitures les plus rapides de Gran Turismo 7

Voitures compactes, voitures de rallye, concept-cars et même une Formule 1 : avec 420 véhicules , la flotte de Gran Turismo 7 est immense. Certaines sont exceptionnellement agiles, d'autres sont des classiques intemporels et d'autres encore sont incroyablement rapides.

Et c'est précisément cette catégorie que nous mettons à l'honneur dans cet article. Notre top 10 te présente un peu plus en détail les voitures GT7 les plus rapides. Avec un peu de patience et les crédits nécessaires, tu pourras débloquer toutes les voitures dans le mode carrière du jeu.

Tu veux en savoir plus sur Gran Turismo 7 ? Regarde l'épisode 20 de Red Bull Cheat Code , où Syroop examine dans quelle mesure - ou plutôt si peu - le tout nouveau Gran Turismo 7 diffère de la réalité. Il est rejoint par Quentin et Dylan. L'un est un champion de Gran Turismo Gran Turismo, l'autre un multiple champion belge de course GT. Démarre tes moteurs !

01 10: Bugatti Veyron 16.4 ‘13

Puissance: 735 kW

Prix: 2 Million de Crédits

Quand il s’agit purement de la performance des hyper cars homologuées pour la route, la Bugatti Veyron 16.4 '13 se trouve toujours en tête du classement. Cela vaut également dans Gran Turismo 7, où la voiture se trouve également dans la partie supérieure du classement. Une cylindrée de près de 8.000 cm3 , une transmission intégrale et des options de tuning faciles rendent la Veyron très intéressante pour les courses à grande vitesse qui nécessitent une voiture de la catégorie des « street cars ». Tu noteras qu’elle n’est pas bon marché.

Ses 735 kW de puissance valent une 10ème place à la Bugatti Veyron. © Sony Interactive Entertainment

02 9: Jaguar VGT Coupé

Puissance: 749 kW

Prix: 1 Million de Crédits

Le concept-car britannique Vision GT est la neuvième voiture la plus rapide de Gran Turismo 7. 749 kW de puissance catapultent la voiture électrique au premier plan. Pesant 1.400 kg, ce félin prédateur à quatre roues motrices est pourtant tout sauf léger. Le Jaguar VGT Coupé est disponible directement auprès du fabricant dans le Brand Central de GT7. Le coupé coûte un million de crédits.

Félin prédateur silencieux : le VGT Coupé s’appuie sur un moteur électrique © Sony Interactive Entertainment

03 8: Dodge SRT Tomahawk S VGT

Puissance: 750 kW

Prix: 1 Million de Crédits

Un peu plus puissant et tout aussi cher : le concept-car Vision GT Dodge SRT Tomahawk S VGT , que tu peux acheter au Brand Central du fabricant. La valeur PP de 916,17 révèle déjà que la Dodge est nettement plus rapide que notre 9e place, grâce au puissant moteur atmosphérique de 7.000 cm³ et à un poids de seulement 921 kg.

La S VGT n'est que la première Dodge de notre liste... © Sony Interactive Entertainment

04 7: Ferrari FXX K '14

Puissance: 771 kW

Prix: 3,6 Million de Crédits

Avec un prix exorbitant de 3,6 millions de crédits , la Ferrari FXX K '14 est l'une des voitures les plus chères de Gran Turismo 7, ainsi que l'une des plus rapides. Avant de pouvoir t’offrir le cheval de course italien, tu devras jouer pas mal d’heures.

771 kW, c'est la puissance de la Ferrari la plus puissante du jeu © Sony Interactive Entertainment

05 6: Porsche VGT

Puissance: 819 kW

Prix: 1 Million de Crédits

Le concept-car futuriste Porsche VGT fait ses débuts dans Gran Turismo 7. Comme la Jaguar à la 9e place, le modèle Porsche s’appuie aussi sur une propulsion électrique mais avec plus de puissance et moins de poids . De plus, la VGT est absolument fantastique à conduire.

Modèle électrique venu d'Allemagne : la Porsche VGT © Sony Interactive Entertainment

06 5: McLaren VGT

Puissance: 845 kW

Prix: 1 Million de Crédits

Il en va de même pour la McLaren VGT de Grande-Bretagne. Tous ceux qui ont joué à Gran Turismo Sport se souviendront certainement de la VGT, car la voiture de sport à moteur central dotée de la technologie F1 et ne pesant que 900 kg, a l'air de plutôt bien tenir la route sur le circuit. Et en plus, elle est élégante.

Super voiture de sport rapide et légère : la McLaren VGT © Sony Interactive Entertainment

07 4: Dodge SRT Tomahawk GTS-R VGT

Puissance: 1.081 kW

Prix: 1 Million de Crédits

La quatrième place parmi les voitures les plus rapides de Gran Turismo 7 nous fait passer la barre des 1.000 kW . Les 1.081 kW du concept-car américain correspondent à environ 1.470 ch. Pesant seulement 663 kg , le Tomahawk part comme une flèche.

Non, la GTS-R VGT n'est pas la Dodge la plus rapide de GT7. © Sony Interactive Entertainment

08 3: Bugatti VGT

Puissance: 1.212 kW

Prix: 1 Million de Crédits

La Bugatti Veyron a l’air d’un loser comparé à ce Vision GT-racer. Après tout, la Bugatti VGT est plus légère de 488 kg que la version routière et dispose en même temps de 477 kW de puissance supplémentaire. Pour un million de crédits, tu peux t’acheter la voiture à quatre roues motrices chez le concessionnaire Bugatti au Brand Central.

Comparée à la Bugatti VGT, même la Veyron semble un peu vieillotte. © Sony Interactive Entertainment

09 2: Jaguar VGT SV

Puissance: 1.399 kW

Prix: 1 Million de Crédits

La deuxième place revient à la Jaguar VGT SV, la voiture électrique la plus rapide de Gran Turismo 7. Ce félin prédateur britannique peut se targuer de 1.399 kW de puissance, ce qui correspond à près de 1.900 ch . Le design futuriste diffère peu des autres modèles Jaguar VGT, mais la puissance l'est d'autant plus. Équipée d'un système DRS, la transmission intégrale atteint environ 480 km/h en ligne droite.

La voiture électrique la plus rapide de Gran Turismo 7 : la Jaguar VGT SV © Sony Interactive Entertainment

10 1: Dodge SRT Tomahawk X VGT

Puissance: 1.929 kW

Prix: 1 Million de Crédits

La voiture la plus rapide de Gran Turismo 7 est la Dodge SRT Tomahawk X VGT. Avec une longueur d'avance. Le concept-car américain affiche une incroyable puissance de 1.929 kW, soit l'équivalent de 2.623 ch . En même temps, ce 4x4 a un couple maximal de 1 217,14 Nm.

Grâce à un faible poids de seulement 749 kg , l'accélération et la vitesse de pointe de la voiture de course futuriste sont impeccables. Le X VGT est un rêve absolu à conduire - du moins, une fois que tu t’es habitué aux vitesses absurdes de plus de 600 km/h .

La voiture la plus rapide de Gran Turismo 7 : la Dodge SRT Tomahawk X VGT © Sony Interactive Entertainment

11 Es-tu déjà Speed King et/ou Speed Emperor ?

Pour les Trophées PlayStation Speed King et Speed Emperor , Gran Turismo 7 te demande d'atteindre respectivement 500 et 600 km/h . Les deux ne sont possibles qu'avec la voiture la plus rapide du jeu, la Dodge SRT Tomahawk X VGT.

Pour obtenir les trophées, accède aux World Tracks sur la mappemonde GT7 et sélectionne le circuit Special Stage Route X dans la section Amériques. Il a les lignes droites les plus longues du jeu.

Sur ce circuit, commence une course chronométrée dans le X VGT et fonce à plein régime sur la ligne droite de 10 kilomètres. Maintiens ensuite le bouton R3 enfoncé pour activer le turbo , ce qui te donne une accélération supplémentaire. De quoi immédiatement décrocher le trophée Speed Emperor et d’atteindre une vitesse d'environ 630 km/h.

Il faut atteindre 600 km/h pour le Speed Emperor Trophy © Sony Interactive Entertainment