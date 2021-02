Pour l’heure, impossible de te dire quand Gran Turismo 7 sortira exactement. Par contre, ce que nous savons, c'est que le dernier jeu de cette série exceptionnelle sera l'un des épisodes les plus ambitieux de tous les temps.

Si nous pouvons en croire les experts, les analystes et les rumeurs omniprésentes, voici ce à quoi nous pouvons nous attendre :

Gran Turismo 7 sera une édition "Best Of"

L'édition précédente, Gran Turismo Sport, proposait de nombreuses nouveautés. C'était une sorte de changement de cap temporaire - temporaire, d’où l’absence d’un numéro dans le titre - dans lequel de nombreux éléments éprouvés de la série ont été échangés contre des nouveautés, ou simplement supprimés. Gran Turismo 7 ramène maintenant certaines des valeurs établies du numéro 6 et les combine avec certains des éléments les plus appréciés de Gran Turismo Sport. Le meilleur des deux mondes, réuni dans un seul nouveau monde.

Le mode carrière revient

Pour de nombreux joueurs solo, le mode Carrière était l'élément le plus addictif de GT6. Dans GT Sport, ce mode était quasiment absent, pour faire un retour en force dans la septième édition (hourra!), bien que probablement sous le nom de «mode campagne». Tu commences avec une épave qui se trouvait depuis longtemps dans le garage de ta tante. En cours de route, tu gagneras des chevaux qui t’aideront à te frayer un chemin à travers les spéciales et les championnats bien connus des «licences». Et l'école de conduite est également de retour !

Gran Turismo 7 © Polyphony digital

Tu peux à nouveau tuner ta voiture

Également omis dans GT Sport et heureusement à nouveau présent dans GT7 : le tuning. Oui, dans Gran Turismo 7, tu peux à nouveau investir de nombreux crédits bien mérités dans des pièces qui rendent ton bolide un peu plus performant - ou du moins mieux adapté à ton style de conduite. Le système de points de performance de GT5 et GT6 est également de retour, mais fonctionnerait en parallèle avec le système d'équilibre des performances de GT Sport.

De nombreuses fonctionnalités de GT Sport sont maintenues

Désigné comme «l'encyclopédie automobile interactive la plus cool de tous les temps», Brand Central a fait ses débuts dans Gran Turismo Sport et est rerpris dans GT7. Tout comme "Scapes", l'Instagram pour les voitures, et "Discover", qui permet de retrouver les liveries, les decals, les replays et les photos des autres joueurs. Parce que même pour le coureur solo qui ne s'aventure jamais sur des circuits multijoueurs en ligne ou autres, Gran Turismo 7 dispose d'une gamme d'options sociales. Bien sûr, de nombreux circuits de GT Sport sont également transposés dans GT7.

Gran Turismo 7 © Sony Interactive Entertainment

Hyperréalisme grâce au 60fps et 4K

Les voitures hyper réalistes sur des circuits hyper réalistes prennent désormais tout leur sens à 60 images par seconde en 4K. Les effets ‘ray tracing’ en temps réel dont tout le monde raffole font la différence entre les images générées par ordinateur et celles en direct. Et le vétéran de Gran Turismo sera ravi des temps de chargement considérablement réduits pour chaque course !

Feedback haptique amélioré

Les accros de Gran Turismo ont probablement déjà un volant avec des pédales attachées à leur PlayStation. Pour ceux qui n’en ont pas : le feedback du nouveau contrôleur PS5 DualSense promet une toute nouvelle expérience de course. Cette fois-ci, cette rétroaction va beaucoup plus loin que des vibrations aléatoires lorsque tu te plantes dans le décor.

Le même menu principal que dans Gran Turismo 4

Les connaisseurs de Gran Turismo reconnaîtront dans la bande-annonce un menu qui ne semble pas provenir de GT6, ni de GT Sport. On dirait même qu’il ressemble au menu de Gran Turismo 4 (2004), qui est d'ailleurs toujours l'un des écrans de "menu principal" les plus clairs de toute la série. Une base parfaite pour l'ambitieux buffet que Gran Turismo 7 promet de nous servir.