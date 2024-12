“Sport, repos et moments en famille et entre amis. Ce sont les trois priorités dans les semaines qui précèdent le Dakar. On sait que les trois semaines de course seront très intenses, donc j’aime prendre un peu de repos juste avant."

"Depuis l’année dernière, il y a une spéciale en deux jours. C’est un format inédit, et je pense que cette année, elle sera encore plus difficile. C’est une spéciale qui reflète l’esprit authentique du Dakar: souffrir, dormir seul dans une tente au milieu du désert, vivre sur des rations de survie... C’est exactement le genre de défi qui me plaît, et j’aimerais beaucoup la remporter."

Dans une course comme le Dakar, on sait à l'avance qu'il y aura des défis à relever. L'important, c'est d'être OK

