Le week-end dernier, Guillaume de Mevius - le tout nouveau membre de notre famille belge Red Bull - et son copilote belge Tom Colsoul étaient au départ du Rallye d'Andalousie dans leur buggy OT3 . C'était pour Guillaume la première course en tant qu'athlète Red Bull. En effet, depuis quelques semaines, il fait partie de l'équipe Red Bull Off-Road Junior . Et il a commencé cette nouvelle phase de sa carrière en rallye raid avec une victoire d'étape le troisième jour du rallye dans le Sud de l'Espagne.

Il est grand temps de faire sa connaissance, n'est-ce pas ?

Comment es-tu entré dans le monde du sport automobile ?

« J’ai toujours été fasciné par le sport automobile depuis mon plus jeune âge. C’est une passion qui anime toute la famille depuis toujours. Mon père a aussi été pilote professionnel et il a notamment huit participations au Dakar à son actif. »

« C’est donc grâce à ma famille que j’ai pu approcher le sport automobile. C’était quelque chose de très naturel pour moi . Au niveau du rallye raid ou off road, j’ai toujours eu comme objectif de pouvoir participer à ce type de course et de prendre le départ du Dakar. Au final, avec tout ce qui est en train de se mettre en place pour le moment, c’est un peu un rêve qui se réalise, et même un peu plus tôt que je ne l’aurais espéré ! »

Quand as-tu participé à ta première compétition ?

« Ma 1ère course a eu lieu en Belgique, au Rallye des Ardennes, en 2013 . J’avais 19 ans. C’était avant même d’intégrer le RACB National Team - où j’ai d'ailleurs pu effectuer trois saisons en rallye sous les couleurs belge. Au début, le rallye était une super façon d’assouvir mon envie de course. Les choses se sont assez bien passées et j’ai eu l’opportunité de remettre le couvert de plus en plus régulièrement. Cette année-là, j’ai reçu le prix de Rookie of the Year de la part du RACB . Et à partir de là, je savais que je voulais aussi faire mon chemin dans le sport automobile ! »

Guillaume de Mevius © Red Bull Content Pool

Quels ont été les highlights de ta carrière jusqu'à présent ?

Un de mes meilleurs souvenirs, c’est d’avoir pu intégrer le RACB National Team car je savais que c’est la meilleure école pour avoir l’opportunité de progresser dans ce métier. C’est aussi la filière qui a permis de faire éclore des talents comme Bertrand Baguette, Stoffel Van Doorne ou encore Thierry Neuville bien sûr ! Un autre highlight est d’avoir remporté le titre de champion de Belgique Junior , en 2017. Je garde aussi un souvenir incroyable de ma victoire en Junior à Ypres , qui était alors une manche ERC, également en 2017. Ma saison complète avec Citroën Racing en WRC2 , en 2019, constitue par ailleurs une étape importante dans mon parcours !

Comment est-ce de conduire un buggy ?

La grande différence entre le rallye traditionnel et le rallye raid, c’est la sensation de liberté dans la conduite . On est davantage confronté à la force des éléments et on se mesure plus encore aux imprévus des parcours qui présentent tous leur lot d’inconnues. En rallye, j’avais la possibilité d’aller reconnaître les spéciales, d’analyser le tout et de m’y préparer. Ici, en rallye raid, ce n’est pas le cas et il faut donc être en mesure d’improviser et de s’adapter constamment aux exigences du terrain. Le buggy permet aussi de rouler dans tous les types d’environnements sur le globe : des dunes, de la boue, des chemins, des plaines désertiques, etc. Au final, le rallye raid offre encore plus de diversité que le rallye traditionnel. Pour moi, il y a véritablement ce côté aventure qu’on ne retrouve pas autant dans le rallye classique. Par rapport à l’OT3 de Overdrive, c’est un véhicule incroyable, probablement le meilleur dans sa catégorie. C’est aussi un buggy ultra fun à piloter. Il offre des possibilités incroyables et je prends vraiment du plaisir sur chaque kilomètre parcouru dans cet habitacle. Vivement la suite d’ailleurs !

En rallye raid, il faut être en mesure d’improviser et de s’adapter constamment aux exigences du terrain. Guillaume de Mevius

Overdrive est l'équipe belge qui a fabriqué ton OT3. Quelle est leur histoire ?

Overdrive a en fait été créé par Jean-Marc Fortin et par mon père , en 2007. C’est un team officiel Toyota et qui a donc beaucoup d’expérience en rallye raid . Ils sont basés en Wallonie, à Villers-le-Bouillet. Pour moi, c’est top aussi de pouvoir collaborer avec une équipe locale, que je considère comme une famille au final, et de partir ensemble sur de grandes aventures pour chacune des courses. C’est un team qui compte déjà un nombre important de collaborateurs, mais ça reste véritablement une ambiance familiale, où chacun a sa place et joue un rôle important. Ils ont fait un travail incroyable pour faire de l’OT3 ce qu’il est aujourd’hui !

Guillaume de Mevius © Red Bull Content Pool

Quelles sont les qualités que doit avoir un bon pilote ?

Un pilote doit d’abord avoir le même état d’esprit que tous les athlètes qui veulent performer au plus haut niveau. Il faut être rigoureux, motivé , accepter certains échecs et se relever pour continuer à aller de l’avant. Comme tout bon sportif, il faut avoir son équilibre entre le physique et le mental , entre une préparation adéquate pour le corps et pour l’esprit. C’est toujours dans les détails qu’on arrive à faire la différence. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Pour être un bon pilote, il faut être capable d’observer et d’écouter, de s’adapter, d’assimiler pas mal de données très rapidement. Après, et ça aussi c’est le cas pour chaque athlète, il faut avoir un peu de réussite, provoquer la chance et la saisir au bon moment. Si on parvient à réunir tout ça, alors ça doit fonctionner !

Sur quels points dois-tu encore travailler ?

Je suis encore au début de mon apprentissage en rallye raid. Je dois beaucoup apprendre sur les terrains que je ne maîtrise pas encore parfaitement . Il faut aussi que je puisse bien cerner tous les détails de la navigation, apprendre à former un vrai tandem entre pilote et copilote. De manière générale, je dois aussi apprendre à ralentir pour aller plus vite ! Souvent, quand on prend son temps pour aborder certains passages ou certaines difficultés, on finit par en gagner car ça permet de ne pas se perdre, de prendre les bonnes trajectoires et itinéraires. Il faut faire preuve de sagesse, apprendre le métier comme on dit. Et c’est véritablement ce qui me fascine !

Comment as-tu vécu le Rallye d'Andalousie ?

Le Rally Andalucia a super bien débuté. C’était véritablement le meilleur départ qu’on puisse espérer . L’entente et la collaboration avec Tom Colsoul ont progressé super vite et ça nous a permis de faire de très bons résultats sur les trois premiers jours de la compétition. On était d’ailleurs en tête de notre catégorie … jusqu’à ce qu’on rencontre un problème mécanique dans la dernière spéciale. Ce qui constitue une frustration énorme , surtout pour cette première course avec Red Bull. Mais une fois encore, ça fait partie du jeu et on doit pouvoir l’accepter. Un autre point qui est fascinant dans le sport automobile, c’est qu’il faut que tout soit parfait pour performer. Personne n’a vraiment droit à l’erreur, que ce soit au niveau de l’équipage ou du véhicule. C’est un vrai travail d’équipe et c’est aussi ce qui permet de chercher à gagner pour le groupe et pas uniquement pour soi. Au final, je le vis davantage comme un sport collectif et pas comme un challenge personnel.

Personne n’a vraiment droit à l’erreur, que ce soit au niveau de l’équipage ou du véhicule. Guillaume de Mevius

Comment s'est passé le travail d'équipe avec Tom Colsoul ?

Tout s’est super bien passé avec Tom ! On se connaissait déjà un peu mais c’était notre première course ensemble . Il m’a permis d’apprendre énormément de choses en assez peu de temps. Et je sais d’ailleurs qu’il a encore plein de trucs à me partager et ça me motive à fond. Comme je le disais, et même si j’ai le rôle de pilote, Tom joue un rôle capital , et on se met vraiment au service de l’équipe pour aller chercher le meilleur résultat possible !

Guillaume de Mevius et Tom Colsoul © Red Bull Content Pool

Quelle est le prochain défi pour vous ?

L’objectif est de performer le mieux possible tout au long du championnat du monde des rallyes cross-country . Pour nous, il y a en principe encore quatre courses au menu. L’objectif qu’on a en ligne de mire, c’est de se battre pour le titre dans notre catégorie, en T3. L’étape d’après, et ce que je vois un peu comme mes JO à moi, ce serait ensuite une participation au Dakar 2022 !