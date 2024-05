On Fire & Buckets Belgium iront à la finale mondiale du Red Bull Half Court

Le Red Bull Half Court est le plus grand tournoi de basket 3x3 au monde. En Belgique, Red Bull a organisé deux tournois de qualification et la grande finale qui s'en est suivie. Celle-ci était prévue sur le terrain de basket Mehdi Bouda au Nieuwe Graanmarkt. L'artiste bruxellois Vexx lui a donné un nouveau look pour l'occasion.

Le Red Bull Half Court est le plus grand tournoi de basket 3x3 au monde. En Belgique, Red Bull a organisé deux tournois de qualification et la grande finale qui s'en est suivie. Celle-ci était prévue sur le terrain de basket Mehdi Bouda au Nieuwe Graanmarkt. L'artiste bruxellois Vexx lui a donné un nouveau look pour l'occasion.

Le Red Bull Half Court est le plus grand tournoi de basket 3x3 au monde. En Belgique, Red Bull a organisé deux tournois de qualification et la grande finale qui s'en est suivie. Celle-ci était prévue sur le terrain de basket Mehdi Bouda au Nieuwe Graanmarkt. L'artiste bruxellois Vexx lui a donné un nouveau look pour l'occasion.

Malheureusement, la pluie a mis des bâtons dans les roues et la finale belge du Red Bull Half Court a dû être déplacée sur les deux terrains du centre sportif Fontainas. Six équipes masculines et quatre équipes féminines s'y sont affrontées dans deux compétitions distinctes.

Malheureusement, la pluie a mis des bâtons dans les roues et la finale belge du Red Bull Half Court a dû être déplacée sur les deux terrains du centre sportif Fontainas. Six équipes masculines et quatre équipes féminines s'y sont affrontées dans deux compétitions distinctes.

Malheureusement, la pluie a mis des bâtons dans les roues et la finale belge du Red Bull Half Court a dû être déplacée sur les deux terrains du centre sportif Fontainas. Six équipes masculines et quatre équipes féminines s'y sont affrontées dans deux compétitions distinctes.

Team On Fire de Liège s'est imposé chez les femmes et Buckets Belgium de Gand chez les hommes lors d'une finale passionnante. Les deux équipes ont reçu des mains du maire Philippe Close et de la superstar du 3X3 Thibaut Vervoort leur ticket pour la finale mondiale du Red Bull Half Court à New York.

Team On Fire de Liège s'est imposé chez les femmes et Buckets Belgium de Gand chez les hommes lors d'une finale passionnante. Les deux équipes ont reçu des mains du maire Philippe Close et de la superstar du 3X3 Thibaut Vervoort leur ticket pour la finale mondiale du Red Bull Half Court à New York.

Team On Fire de Liège s'est imposé chez les femmes et Buckets Belgium de Gand chez les hommes lors d'une finale passionnante. Les deux équipes ont reçu des mains du maire Philippe Close et de la superstar du 3X3 Thibaut Vervoort leur ticket pour la finale mondiale du Red Bull Half Court à New York.