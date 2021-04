Nos trucs & astuces pour Harvest Moon: One World

Pour ceux qui après Animal Crossing: New Horizons sont prêts pour une nouvelle addiction Switch sans stress, il y a maintenant Harvest Moon: One World . Sans doute la course contre la montre la plus « zen » de tous les temps - que tu mèneras à bien grâce à ces 10 conseils !

Le lait de coco et le café sauvent des vies

Le simple fait de marcher du point A au point B met ton endurance à rude épreuve. De plus, les destinations de voyage rapides nécessitent pas mal de travail. C'est pourquoi tu devras récupérer les recettes de lait de coco et de café dès que tu te rends à Halo Halo dans le troisième chapitre. Si tu n’as plus qu’un seul cœur, mieux vaut trouver un lit au plus vite !

Tu nourris Sparky avec ce que tu récoltes...

Tu peux déplacer toute ta ferme vers un endroit plus intéressant ou nouvellement découvert sur la carte du monde. Tu explores tout d'abord le nouvel emplacement et recherches un sol fertile et une icône Sparky. Ensuite, il s'agit de remonter le compteur d'énergie de Sparky. Tu y arrives en lui nourrissant les récoltes dans la ferme Expando. Lorsque le compteur est plein, tu pourras déménager !

... ou avec des glands !

Les joueurs les plus intelligents ont probablement déjà remarqué que tu peux également gaver Sparky de glands. Si tu en as ou que tu sais où en trouver à proximité, c'est une option beaucoup moins chère que de donner une dizaine de récoltes aussi précieuses à ton robot de déménagement.

Rendre visite à ta maman

Lorsque Doc te dit qu'il est temps de rendre visite à ta mère, fais-le. Et n’oublie pas d'apporter un cadeau, comme un gland ou du café. Ce qu’elle te rend en retour ? Elle agrandit un peu ton sac pour que tu puisses transporter de plus grandes quantités.

Le mariage, c'est pour plus tard

Oui, Harvest Moon: One World a un côté très social. Or, tu ne pourras te marier qu'après avoir joué toute la campagne solo. Alors ne perds pas trop de temps avec des scènes romantiques en cours de route, car ton/ta futur(e) conjoint(e) attendra. Ou pas...

Le lait chaud est un must

Achète deux vaches dès que possible et laisse-les paître lorsque la météo le permet. Cela les rend plus heureuses et surtout : il te faut du lait chaud pour survivre dans les régions froides !

L’amitié ne s’achète pas (seulement) avec de la bouffe

Nourrir et oublier ? Pas dans Harvest Moon ! Afin de préserver ton amitié avec les animaux sauvages que tu as «apprivoisés», tu dois faire bien plus que les nourrir à temps. Un troupeau heureux nécessite un minimum d’interaction.

Tu peux facilement arrêter le temps

Bien que Harvest Moon: One World soit une course plutôt « zen », le temps reste un élément essentiel du jeu. Si tu préfères ne pas perdre de temps, tu peux simplement l’arrêter. Pour ce faire, il suffit d’ouvrir le DocPad. Le menu est également possible, mais le DocPad te permet aussi de faire des recherches.

Trouve des semences avec la fonction de recherche Harvest Wisp

Une fois que tu as saisi la fonction de recherche Harvest Wisp, tu peux facilement trouver des semences que tu as trouvées plus tôt. Via le DocPad, tu accèdes à la Mappemonde et appuies sur le bouton Harvest Wisp List en bas à gauche. Un peu maladroit et pas précis à 100%, mais tu finiras par gagner beaucoup de temps avec cette fonction !

Défais-toi de tes animaux de manière responsable

Garder les animaux de la ferme est un élément essentiel de Harvest Moon: One World. Mais que faire si tu souhaites réduire les coûts associés à ce bétail ? Ou si tu veux faire de la place pour de nouveaux animaux ? Négliger un animal jusqu'à ce que le problème « se résout » tout seul est au mieux une option discutable. Il n'est pas encore possible de vendre un animal dans ce jeu. La solution ? Dans le DocPad, vas dans l'onglet ‘Making Friends’, puis dans l'onglet Animals, trouve l'animal en question et sélectionne l'option ‘Let Go’. C’est compliqué, mais le seul moyen responsable et rentable !

