Nous sommes maintenant dans la troisième semaine de la nouvelle année, et perdre ces kilos supplémentaires des fêtes de fin d’année s'avère un peu plus dur que prévu … Ou tu veux simplement un nouveau départ et enfin réaliser ces bonnes résolutions. Reconnaissable ? Pas de soucis ! Nous t’aidons à te remettre en forme avec un entraînement intensif mais amusant (mais intensif) !